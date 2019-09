Real Madrid Zidane coloca doble pivote: Valverde y Casemiro Juegan: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Valverde; Bale, Kroos, Hazard; Benzema

Zidane presenta un once agerrido en el derbi. Valverde formarás doble pivote junto a Casemiro. James es suplente. El puesto de lateral izquierdo lo cubre Nacho por las ausencias de Mendy y Marcelo.

Juegan Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Valverde, Casemiro; Bale, Kroos, Hazard; Benzema.

En el banquillo estarán Areola, Militao, James, Modric, Lucas, Jovic y Vinicius.

Thibaut Courtois vuelve al Metropolitano, donde la temporada pasada en febrero, le tiraron ratas de peluche y mancharon su placa, sita en el exterior del estadio.

Ramos es el máximo artillero madridista en activo de estos derbis, con seis tantos.

Zidane ha conseguido que su equipo juegue como un barco, con movimientos conjuntos en ataque y sobre todo en defensa que le han permitido cambiar el rumbo de la nave.

«Tengo 25 jugadores y deben jugar once, me gustaría poder alinear a 25, pero todavía no se puede», señala Zidane, que posee el «bendito problema» que destacaba Molowny, el excedente de cupo de futbolistas de calidad

Recupera a Modric, Isco y Marcelo para sufrir el «bendito problema» que destacaba Molowny: 23 hombres para elegir. Rodrygo, triunfador ante el Osasuna, ha jugado con el Castilla: «Tengo 25 jugadores y debo jugar con once. Me gustaría jugar con 25, pero todavía no se puede».

Rodrygo juega con el Castilla: «Tenemos un plan para él, ahora jugará en el filial y está encantado», indica Zinedine

Siete de sus hombres han anotado goles al Atlético a lo largo de su carrera. Ramos, Benzema, Bale, Marcelo, Casemiro, James e Isco han visto puerta ante el eterno rival rojiblanco.

Sergio Ramos, el capitán, es el madridista que más goles suma contra el conjunto rojiblanco, seis. De hecho, ha marcado en derbis de cuatro competiciones diferentes: dos en Champions (en las finales de la Décima y Undécima), dos en Copa, uno en Liga y uno en la Supercopa de Europa.

El cambio del Real Madrid de Zidane es que, tras una charla muy cruda, quedó patente que para ganar en el fútbol actual hay que defender todos de manera colectiva. Así lo han hecho. Y vencieron al Sevilla y al Osasuna

El cabezazo de la Décima en Lisboa fue clave para forzar la prórroga y conseguir la victoria en competición. En la Undécima, en Milán, marcó el 1-0. El resultado de los noventa minutos reglamentarios fue 1-1, luego hubo prórroga y penaltis, en los que ganaron los blancos.

El siguiente madridista con más tantos ante el Atlético es Benzema, autor de tres dianas en Liga y uno en la Supercopa de Europa. Bale y Marcelo suman dos cada uno. Ambos marcaron uno en Liga y otro en la final de la Décima. Completan la lista, con un tanto cada uno, Casemiro (Liga), James (Supercopa de España) e Isco (Champions).

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID PARA EL DERBI:

Porteros: Courtois, Areola y Altube ( será baja ante el colegiado cuando entreguen la lista de 18 jugadores).

Defensas: Carvajal, Militão, Ramos, Varane y Nacho.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde y James.

Delanteros: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović y Vinicius.

Se han quedado fuera de la lista Isco, Marcelo, Brahim, Mariano, Odriozola, Rodrygo (jugó con el Castilla) y los lesionados Mendy y Asensio.