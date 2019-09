Real Madrid Zidane: «¿Que si el Atlético es el equipo del pueblo? Aquí la gente madruga y trabaja mucho» El francés afirma que no puede quejarse de su plantilla y reserva a Rodrygo, que jugará con el Castilla: «Tenemos un plan para él»

El derbi es el punto de inflexión para apuntalar el liderato y pujar por la Liga, la competición prioritaria para Zidane. El técnico ha hablado claro con los futbolistas y la entrega en cada jornada se palpa. Nada de centrarse en la Champions. La Liga es la comida diaria, la Copa de Europa es el premio, y hay que comer diariamente bien para alcanzar también el otro premio: «Hay que meter muchas cosas en el partido, no solo intensidad. Es un rival complicado, que tiene muchas armas».

Zidane valoró a los jugadores del rival. ¿Tiene el Atlético, que ha fichado caro y bien en los últimos años, algún futbolista que tenga sitio en el Real Madrid? El responsable deportivo del conjunto blanco contestó: «Yo tengo a los mejores jugadores, con todo respeto para los demás».

El técnico francés francés reserva a Rodrygo. Pensaba cómo introducir a los dos brasileños, Vinicius y y Rodrygo, en el derbi, pero era imposible que los dos tuvieran minutos. En un diálogo abierto con Rodrygo lo ha dejado para el Castilla y el chaval, triunfador frente al Osasuna, jugará con el filial. El reto es que tenga 90 minutos y no que dispute solo cinco ante el Atlético. Rodrygo lo lleva bien, sabe que lo importante ahora es jugar y lo ha aceptado sin problema: «Tenemos un plan con Rodrygo y vamos a seguir un plan. Mañana va a jugar con el Castilla y él está encantado».

El técnico madridista cuenta con Modric e Isco como novedades en su lista. Bale, Hazard, Benzema, Carvajal, Varane y Courtois descansaron el miércoles para atacar este encuentro en el Wanda. James solo tuvo diez minutos y también llega descansado al duelo del Metropolitano. Habló de Hazard: «Sabemos el jugador que tenemos y que va a responder. Lo hizo en Sevilla y sabemos el jugador que tenemos y que queremos».

Al preparador galo se le preguntó también por si considera que realmente el Atlético es «el equipo del pueblo»: «No entro en estas cosas. Aquí la gente madruga y trabaja mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente de fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo, no lo puedo cambiar. Lo que quiere el madridismo es estar orgulloso de sus jugadores».

«Veo a Lucas de puta madre»

Le recordaron el 3-7 del verano: «Este partido no tiene nada que ver. No he vuelto a ver nada de aquel partido».

Valoró cómo están Modric, Isco y Marcelo: «Veremos como vamos a gestionar eso, los tres han entrenado con nosotros».

Ha dirigido 167 partidos con el Real Madrid y Lucas jugó en 138. Analizó al gallego: «Yo le veo de puta madre».

Juzgó a Casemiro, el incombustible, el que no descansa: «Casemiro da equilibrio al equipo, pero yo valoro a todos mis hombres, al grupo».

Habló de Jacques Chirac, expresidente de Francia, fallecido ayer: «Estoy triste, porque fue un presidente que era amigo de los deportistas. Mis condolencias a la familia».