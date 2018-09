Real Madrid Y Luis Enrique volvió en carne mortal al Bernabéu Respeto para el asturiano en el palco en su nueva versión de seleccionador; «todo fantástico», manifestó en el estadio

Tomás González-Martín

Deportes_abc.es @tgm46 Actualizado: 02/09/2018 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luis Enrique revolucionó su primera lista oficial de la selección española con los descartes de Koke y Alba y las llamadas de Albiol, Pau López y Morata. Seis jugadores del Real Madrid lideran su convocatoria de veinticuatro hombres. Y el día después acudió al Bernabéu a presenciar el partido entre el Real Madrid y el Leganés. En el banquillo estaba Mariano, un delantero nato, deseado por Lopetegui para potenciar su ataque, que espera la cita de España. Haría bien el entrenador en convocar al dominicano de Badalona, pues es un ariete puro, de los que nuestro equipo nacional no tiene. Mariano solo ha disputado un partido amistoso con la selección dominicana porque quiere militar con España.

Fue recibido cordialmente por Florentino Pérez y se hizo fotos con muchas personas en el palco. Es otro Luis Enrique, aunque algunos «blancos» no olvidaban sus ataques cuando dejó el frente madridista para embarcarse en el barcelonista como jugador y como entrenador

Con esa asignatura pendiente, Luis Enrique acudió al estadio donde jugó vestido con las dos camisolas, la blanca y al azulgrana.

Luis Enrique estaba en carne mortal en el palco del Bernabéu. Sería impensable hace dos meses. El fracaso de la selección española y el escándalo del cambio de entrenador del equipo nacional propició esta noticia dos meses más tarde. El asturiano llegó a las ocho y media de la tarde y fue recibido cordialmente por Florentino Pérez en el palco de un estadio que fue el suyo desde 1991 a 1996, cuando se convirtió en el jugador multiusos de todos los entrenadores que tuvo el Real Madrid en aquella etapa. «Todo fantástico», comentaba el gijonés en el intermedio, con su barba de tres días, su corbata oscura, su traje negro y la camisa blanca con el último botón abierto.

Era, el de anoche, otro Luis Enrique. Sonriente, saludado por muchas personas. «Es el Luis Enrique de todos, de España», decían dos personas bienintencionadas en la grada.

Lejano quedaba su primer desencuentro con el Real Madrid en 1996, cuando no llegó a un acuerdo para la renovación y se marchó al Barcelona, donde jugó durante ocho años. Ayer, algunos madridistas que nunca le perdonarán recordaban una de sus afrentas: «A Roberto Carlos le llamaba mono en todos los clásicos y los árbitros no le expulsaban, ni siquiera le sacaban tarjeta amarilla». Roberto Carlos estaba presente en el estadio, pero no se vieron las caras.

Otra cara presenta este Luis Enrique. Hace años manifestaba: «Me veo raro de blanco, el azulgrana me sienta mejor». Nueve años después, aquellas palabras se antojaban trasnochadas.

Ahora es el seleccionador y ha olvidado los colores. Ha convocado a seis futbolistas del Real Madrid en su primera lista. Son la base de España. «Tonto no es», señalaba un madridista en el palco. En el descanso tomó un refresco y se hizo fotos con varias personas en el palco. En el segundo tiempo vio brillar a Isco, el jugador que puede ser su director ofensivo. Luis Enrique volvió a su antigua casa y disfrutó.