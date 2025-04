El Real Madrid señala a Zidane, pero también a los jugadores

El enfado de la Junta directiva del Real Madrid con el entrenador del primer equipo y con la plantilla no puede ser más grande. La cúpula del club observa que Zidane no reaccionó en ningún momento a lo largo del partido, sin charlar con ... los futbolistas, dejando esa labor para Bettoni y Msaidie. No dialogó con el equipo ni al término de los noventa minutos ni en la prórroga. El francés estaba como perdido, como diciendo que no tiene nada que decir a unos jugadores que saben muy bien lo que tienen que hacer y especialmente en esas situaciones críticas, pues han ganado cuatro Champions, tres con él, y una veintena de títulos en muchos casos.

Pero la directiva también acusa a la plantilla. « Este partido lo tendrían que ganar ellos solos , sin necesidad de entrenador». Y fueron impotentes, incapaces, ante diez rivales.

El límite de Zizou es la Champions. El enfado de los dirigentes del club es grandioso, pero saben que ahora toca apagar el calentón y estar con la cabeza fría. Piensan que Zidane tiene margen mientras el Real Madrid esté con opciones tanto en la Liga como en la Champions. No es el momento de poner en jaque al entrenador, que les ha dicho que se siente fuerte y que cree en su trabajo y en la plantilla a pesar de estos golpes.

La entidad entiende que los jugadores sí tuvieron actitud, pero se demostró que el equipo posee muchas carencias de creación y sobre todo que no tiene gol. La clasificación para los octavos de final de la Champions es el margen que tiene Zidane. Si supera la eliminatoria, el entrenador habrá aprobado el siguiente examen final y seguirá hasta final de temporada. Si el equipo cayera en Champions, en esa hipótesis el club ya estudiaría si sería la hora de hacer un cambio inminente en el banquillo o si sería ya mejor esperar al final de la temporada para realizar ese cambio.

Los dirigentes también opinan que el entrenador sacó una alineación aceptable y que el problema fue la falta de calidad que ha demostrado el equipo , de un conjunto que tiene clase y no la confirma. «Este equipo debería haber ganado sin entrenador, solo por la clase que , como en la mili, se le presume», insistía a ABC un directivo.

El club opina que la culpa también es especialmente de los jugadores, porque Zidane ha dado hoy oportunidades a todos y en la prórroga ha jugado casi todo el once titular.

Los dos fracasos, Copa y Supercopa, exigen el cambio necesario que Zidane no he hecho. En el Real Madrid sí sabían que el título de Liga y de la Supercopa en Arabia Saudí daban un margen a Zidane para recuperar la potestad total. Pero, hablando con sinceridad, no esperaban que el francés volviera a alinear está temporada al mismo once de hace cinco años y que no realizara las rotaciones necesarias con hombres como Valverde, Odegaard y otros futbolistas que, aunque no sean titulares, sí merecerían haber tenido mucho más minutos y que no llegaran a este partido de Copa sin rodaje como es el caso de Odriozola, Militao y otros hombres.

La continuidad en el banquillo ha quitado confianza incluso a Valverde y a Vinicius, que fueron titulares en la reacción de cinco victorias consecutivas y después no han sido tratados con justicia. En Alcoy se notó que no tienen la confianza necesaria. Y eso sí es culpa del entrenador, se reconoce en la casa. Estas dos derrotas en la Supercopa y en la Copa obligan al técnico francés a ejecutar los cambios que hay que hacer y las rotaciones mínimas necesarias, porque está claro que el equipo A no funciona siempre y que la línea B no rinde porque no tiene minutos.

La renovación de junio será importante. Isco y Marcelo no seguirán en el Real Madrid. Sus risas en el campo con la eliminatoria empatada eran, para mayor INRI, una vergüenza. Los dirigentes de la entidad y el vestuario están muy molestos, algunos directivos expresaron su indignación. Ni sus compañeros de vestuario lo entendían, ni el club lo puede comprender. Los dos eran observados en el césped por Benzema, Casemiro y por Chust con enorme sorpresa. Los dos no seguirán en el Real Madrid, pero su comportamiento es inadmisible.

Renovación de la plantilla

La renovación de la plantilla se hará en cuatro meses, pero ya hay decisiones tomadas. Isco y Marcelo acaban contrato en 2022 y no han recibido oferta de renovación porque el club no cuenta con ellos y lo saben. Sus risas en el césped cuando la eliminatoria estaba empatada es la gota que ha colmado el vaso. El vestuario estaba molesto, algunos jugadores estaban indignados. El equipo no entendía de qué se reían cuando todo estaba tan peligroso como al final se confirmó con la eliminación. Y junto a estos dos hombres se irán en junio varios más. La imagen de Isco y Marcelo es vergonzosa. Contrastaba esa falta de compromiso con jugadores como Lucas Vázquez y Odriozola que terminaron con calambres y rotos en el campo de tanto correr, como señalaron personas que iban en la expedición.

En la cúpula del Real Madrid se piensa en efecto que quizá Zidane no sea el hombre perfecto para hacer el cambio, porque sigue utilizando a los hombres que le dieron once títulos y no toma cartas en el asunto . A final de temporada, pase lo que pase, se estudiará si el técnico francés es el indicado para continuar y hacer ese cambio o si hay que elegir otro hombre. En un análisis objetivo se piensa que no es de recibo que jugadores como Jovic, Vinicius, Odegaard y Valverde hayan perdido condiciones y fe en sí mismos.