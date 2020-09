Real Madrid Así es el espectacular nuevo terreno de juego del Santiago Bernabéu El club blanco muestra en un vídeo cómo ha quedado remodelado el césped del coliseo blanco

Actualizado: 13/09/2020 19:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las obras en el estadio Santiago Bernabéu avanzan a un ritmo vertiginoso y así lo mostraba el último vídeo que hizo público el club blanco este fin de semana. Lo que todavía no habíamos visto a pleno detalle es el nuevo césped, y es lo que nos muestra el Real en el vídeo subido hoy a sus redes sociales.

Si no hay imprevisto ninguno, el estadio se inaugurará al inicio de la temporada 2022-23, y podría estar acabado incluso antes por 'culpa' de la pandemia. Que no haya público en los estadios hace que las obras vayan a mejor ritmo del esperado ya que el Madrid no está jugando en el Santiago Bernabéu y eso hace que no tengan que paralizarse en los días de partido, ahorrándose una logísitca en tiempo y dinero.

El nuevo Santiago Bernabéu será el estadio más moderno del mundo y sus alrededores serán totalmente nuevos, con zonas peatonales y ajardinadas al servicio de los madrileños.