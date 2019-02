Real Madrid El dardo de Isco a Solari en Twitter El centrocampista blanco aprovechó unas declaraciones de De la Red para quejarse por la falta de oportunidades que le da Santiago Solari en comparación con otros compañeros de vestuario

Isco sigue muy molesto con su situación en el Real Madrid de Santiago Hernán Solari. Al menos eso se desprende de sus mensajes a través de las redes sociales. En el último, contestando a unas declaraciones del exmadridista Rubén de la Red, en las que lanzaba una advertencia al malagueño.

«Isco tiene que saber que el Real Madrid no espera a nadie, son todos muy buenos y quién no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros», declaró el exjugador blanco y ahora técnico. Unas palabras que el centrocampista ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo a Solari, acusándole de no darle las mismas oportunidades que a otros compañeros de vestuario.

«Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... Aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala Madrid!!», escribió Isco.

El futbolista andaluz aludía quizás con este mensaje a su compañero Marcelo, que pese a haber desmostrado no estar en su mejor momento ha gozado de varias oportunidades por parte del entrenador argentino, la última ayer en el clásico copero del Camp Nou.