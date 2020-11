Real Madrid Cuando es Lucaz Vázquez quién se ríe de los memes Como ya hiciera en el Camp Nou, brillante partido del gallego como lateral derecho

El plan de B de Zidane, como en los buenos momentos de su primer etapa en el banquillo blanco, evitó que el Real Madrid pusiera su continuidad en la Champions patas arriba a primeros de noviembre. Asensio y Hazard, muy castigados físicamente por la presión alta de la primera mitad, fueron relevados por Rodrygo y Vinicius, protagonistas del 3-2 que deja a los blancos el camino más allanado de cara a los octavos. En el peor momento del partido, con un Inter envalentonado tras igualar el 2-0, una buena carrera de Vinicius al espacio, y un gran remate de Rodrygo con el empeine de su bota derecha certificó la primera victoria del Madrid en esta Champions, y dejó al Inter al borde de la eliminación. Con dos puntos, los de Conte ya no tienen red ninguna.

Se llevó Rodrygo el gol y la foto con confeti del triunfo, pero el encuentro de Lucas Vázquez se merece el mayor reconocimiento. Es el gallego uno de los jugadores más castigados por la crítica y carne de meme fácil en Twitter cuando el Madrid pasa un mal momento, pero temporada tras temporada acaba siendo uno de los jugadores de mayor peso en el equipo. Ya sea saliendo desde el banquillo como revulsivo, apareciendo en el once en su zona natural de extremo o como solución C para el lateral derecho.

Precisamente éste está siendo su rol en las últimas dos semanas, con Carvajal, Odriozola y Nacho en la enfermería. Y con nota. Estuvo notable en el Camp Nou, y anoche contra el Inter volvió a rendir a un gran nivel. Seguro en defensa, tapando las llegadas de Young y ayudando en las coberturas a Varane, nada pudo hacer en el empate a dos, en un error primero de Casemiro y luego de Ramos. También estuvo incisivo en ataque, desdoblando a Asensio y a Valverde y cerca del gol, con un disparo de puntera en el minuto 65 que pasó rozando el palo derecho de Handanovic.

Pendiente de renovar... o no

Termina contrato el próximo 30 de junio y el Madrid no tiene muy clara su continuidad, pero un jugador de equipo como Lucas, de la casa, polivalente y de buena tónica general siempre es un plus para una plantilla que pelea por cuatro competiciones cada temporada.

Decente también el encuentro de Valverde, que ha cogido carrerilla y no parece tener freno. De menos a más en esta extraña temporada, el futbolista uruguayo vuelve a ser el jugador que tapó la llegada de Pogba y obligó al Madrid a vender a Llorente al Atlético. Centrado en su profesión y olvidados por completo sus problemas de logística familiar tras el nacimiento de su primer hijo, el centrocampista suramericano es un fijo ya en el once de Zidane. Rota Kroos, rota Modric, pero no lo hace ya el uruguayo, que se ha puesto pegamento junto a Casemiro en el centro del campo.