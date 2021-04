Real Madrid El Real Madrid, en la Champions, como siempre La UEFA no expulsa al club español del torneo europeo porque no tiene competencias. «Era absurdo e ilógico, tenemos derecho a jugarla», insiste Zidane

Aleksander Ceferin ha ganado una batalla, pero no la guerra. Sigue abierta, larvada, como si fuera la nueva guerra de los cien años, que entra en periodos de calma tensa tras el fragor del último combate, preludio del siguiente enfrentamiento cuando menos lo esperemos. El presidente de la UEFA no ha podido expulsar al Real Madrid de la Champions y el conjunto español disputará las semifinales el martes ante el Chelsea, otro club, por cierto, que también estaba en esta guerra a favor de la Superliga, aunque ahora parece que en la idea solo había uno. El Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol europeo decidió ayer no echar al mejor club de la historia de la UEFA porque