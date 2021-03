Real Madrid Ramos: «De la renovación no hay nada nuevo» El capitán del Real Madrid, que puede reaparecer el sábado frente al Elche, presentó el documental «La leyenda de Ramos» y no dio datos de su futuro. Tiene pendiente una reunión con Florentino Pérez a finales de mes que marcará su porvenir

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 11/03/2021 19:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es una leyenda viva, un mito en activo del Real Madrid. Un futbolista determinante en las victorias de las Champions de 2014 y 2016. Ramos sale a la palestra tras un largo tiempo de silencio y una artroscopia que le alejó de los campos y cuyo éxito quirúrgico ha supuesto que el capitán espera reaparecer mañana ante el Elche. El defensa presentó el documental «La leyenda de Ramos» y habló de su visión del fútbol, de la vida y del Real Madrid. Pero no dio datos de su posible renovación. Eso se producirá tras una reunión con Florentino Pérez a finales de mes.

Esta fue su escueta respuesta sobre su renovación: «Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año». Y pasó a hablar de fútbol puro.

«Por fin estoy de vuelta con el equipo«, señaló el central. «Ahora llega lo más importante y me gustaría ayudar con un gran rendimiento. Ojalá podamos ganar un gran título y dedicárselo a la afición». Habló de su lesión: «No ha sido muy grave, pero cuando estás fuera es algo anormal. No lo había vivido mucho, por fin estoy de vuelta y ojalá pueda afrontar el tramo final, el más importante. Quiero ayudar a ganar los títulos en juego».

Ramos admite que no es un jugador del montón: «No quiero ser uno más en el mundo del fútbol. Vivo por y para eso, el resto se lo dedico a la familia. Es una de mis claves, mi obsesión por querer ser el mejor. Para mí Sergio Ramos es verdad, y la verdad la demuestro en cada partido en el campo. Y decido ser el mejor en mi posición cada año hasta que decida dar un paso atrás y dejarlo. La mentalidad es clave, siempre he intentado mantener la llama viva de volver a ganar».

Analizó la polémica arbitral generada por el presunto penalti de Felipe en el derbi y la respuesta del Atlético: «Lo más inteligente es estar al margen, los árbitros son personas y se pueden equivocar. De cara al VAR, si va con intención, yo siempre he defendido el VAR. Que lo vayan agilizando, que no pierda el fútbol esa magia. Pero los árbitros son compañeros. Hay que darles cariño». Señaló sus referentes: «Siempre he tenido cariño a Ronaldinho. Conozco la mentalidad del brasileño, es uno de los más grandes de este deporte. Del Madrid, me quedo con Zidane, y del Barça, Ronaldinho. También Maldini ha sido una referencia. Como central mi referencia es Hierro».

Reflexionó sobre quien ha sido su compañero con más talento y el peor rival: «He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los Ronaldos, los dos, Beckham, Raúl, Roberto Carlos... Los mejores del mundo. Y en la selección también, como Xavi, Iniesta, Puyol... De todos he intentado aprender algo. El Barcelona, como equipo, marcó una era con Guardiola y ha sido el rival que más nos ha complicado».

Defendió a Cristiano: «Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Nosotros, si viene una racha mala, sólo se habla del capitán y del entrenador. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia. Nada garantiza el éxito, cualquier equipo te puede ganar en la Champions. Ayer cayó el Barça, anteayer la Juventus. Puede pasarle a cualquiera, esperemos que no a nosotros».

Su renovación sigue pendiente de una cumbre. Debe de llegar a un pacto con el presidente. Sergio Ramos quiere continuar en el Real Madrid. El club también desea que siga, porque es necesario. Son el hambre y las ganas de comer. Han vivido muchas cosas buenas juntos y no es la hora de separarse. Eso es lo que intentarán las dos partes.

Florentino Pérez y Sergio Ramos tienen prevista una reunión para hablar del futuro del capitán antes de Semana Santa. Es el deseo de presidente y jugador para acercar posturas que ahora mismo están distanciadas, más por concepto de valoración que por dinero. El dirigente de la entidad no tiene prisa en este asunto y por eso ha dilatado el tiempo de las conversaciones. Para la empresa era prioritario mejorar el rendimiento en el campo y será este mes, tras el derbi y la eliminatoria con el Atalanta en la Champions, sabiendo si el equipo continúa en la Copa de Europa o no, cuando el presidente y el jefe del vestuario quieren reunirse para decidir el porvenir del líder de la plantilla, leyenda en activo del Real Madrid.

El club le ofrece a Ramos dos años de contrato, hasta 2023, con una reducción de sueldo del diez por ciento, que podría ser levantada en el segundo curso si la entidad ya tiene todos los grifos económicos abierto porque se haya superado la pandemia.

El jugador gana doce millones netos anuales, que, con la reducción, se quedarían en 10,8 millones. Sería posible que volviera a cobrar los 12 millones a partir de julio de 2022.

El futbolista pidió inicialmente un aumento de salario a los catorce millones, porque consideraba que se lo habían ganado por su rendimiento. Luego, redujo sus pretensiones y solicitó mantener el mismo sueldo, doce millones, durante los dos próximos años. Pero el club quiere que se reduzca el salario el diez por ciento y que toda la plantilla lo haga.

El Real Madrid se sintió molesto cuando Ramos no quiso rebajarse el salario en diciembre y tampoco quiso convencer al plantel para que hiciera lo mismo, como sucedió hace diez meses. Al contrario, el capitán entró en los últimos días de diciembre en el vestuario y dijo que no se reducía el sueldo y preguntó a todos qué harían. Solo Casemiro dijo que se rebajaría el salario. Luego, el club ha dialogado con muchos futbolistas y ya se han rebajado los emolumentos una docena.

Ahora, los allegados a Sergio Ramos le aconsejan que acepte la rebaja de sus ganancias en un diez por ciento, lo que implicaría que casi toda la plantilla haría lo mismo, y pedir más dinero en variables. Puede ser la solución definitiva al litigio contractual.

Si Sergio Ramos rubrica la reducción de sus emolumentos, el club podría ahorrarse, con la rebaja general que provocaría, unos 58 millones. Ese acuerdo casi generalizado y la clasificación para cuartos de final de la Champions cubriría casi la totalidad de los números rojos que ahora tiene planificados la empresa, 91 millones. Sería un salvavidas económico para el Real Madrid, que podría atacar la próxima temporada y los primeros refuerzos deportivos que estudia con una situación más adecuada para acometerlos.

El presidente madrileño espera a ver qué sucede en la Champions el próximo martes para dialogar después con Ramos. Entrar en cuartos de final de la competición fetiche de la casa aportaría otra visión de futuro, además de una inyección económica.

Las negociaciones entre Ramos y el club blanco se colapsaron con la dura pelea dialéctica sufrida en la firma de 2015, que se consiguió al cabo de un año de tiras y aflojas. Desde entonces, las relaciones quedaron muy tocadas y el precio de aquella guerra, porque fue una guerra de filtraciones, es el distanciamiento que se ha visto en este último año de conversaciones para intentar un acuerdo que no es sencillo, porque hay cuentas pendientes y el orgullo se pone por delante. Es hora de acercar posturas y decidir.