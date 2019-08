Real Madrid Pogba no se resigna El francés expone al United que le dejen irse ya o se marchará libre en 2021 o 2022 sin dejar un euro a las arcas del club

Inasequible al desaliento. Profesional en el campo y máxima seriedad al acabar los partidos. Da dos pases de gol para el Manchester y no lo celebra, saluda sin alegría, en segundo plano, sin buscar protagonismo, cuando es uno de los culpables de la victoria en el estreno de la Premier. Paul Pogba demuestra con hechos ante los aficionados que no es feliz en el equipo inglés, porque pretende ser traspasado al Real Madrid. Se lo ha dicho al consejero delegado de la entidad, Ed Woodward. Solo quedan veinte días de mercado y ha dado otra vuelta de tuerca al comunicar al club que quiere irse ahora o, de lo contrario, cumplirá la totalidad de su contrato y se marchará libre, sin dejar un euro en el Manchester, sea en 2021 o en 2022, prórroga de contrato a la que tiene derecho la empresa. El centrocampista tiene 26 años y apuesta fuerte, a todo o nada, en Old Trafford.

Pogba ha expuesto a Woodward que entiendan la situación límite que vive. Zidane le ha llamado para ser el eje del Real Madrid y es una oportunidad única, histórica. Pocos futbolistas pueden presumir de ser llamados para dirigir un conjunto de alto nivel como el blanco y el parisino ruega a los dirigentes estadounidenses e ingleses que comprendan que es un momento irrepetible, pues retrasar esta operación un año puede significar destrozarla para siempre, ya que nadie conoce el futuro de Zinedine y nadie puede predecir si la casa blanca fichará otros futbolistas en lugar de «Paul», como le llama el técnico madridista.

Zidane solo quiere a Pogba

Zizou realiza al lado de Pogba una tenaza sobre el United. Mientras el jugador presiona en Manchester, el entrenador lo hace en la capital de España. Pide al Real Madrid que persista en esta contratación por encima de todas las cosas. Por eso ha paralizado cualquier otra operación, empezando por Van de Beek, cuyo preacuerdo está firmado. El responsable deportivo madridista no quiere que se justifique la imposibilidad de traer a Pogba con la llegada de otros hombres, aunque el holandés y el francés sean muy diferentes. Zidane desea que se intente negociar por Pogba hasta el final.

El Manchester no ha accedido hasta ahora a dialogar de verdad por el mediocampista. Y no ha fichado a ningún hombre de relevo. Reflexiona que el jugador es suyo, que pagó por él 110 millones y que le necesita como bandera para superar la crisis actual y volver a pelear por la Champions en un futuro próximo. El United ya se equivocó cuando Pogba se le escapó en 2013, a los veinte años de edad. Lo recuperó un trienio más tarde, con esos 110 millones de pago por el error, y no desea tropezar otra vez en la misma piedra. Hoy, el traspaso debilitaría su equipo titular de forma importante.

Cuesta 160 millones

Cuando el Real Madrid llamó a Old Trafford hace unas semanas le respondieron que no vendían, salvo que pagaran una locura, 200 millones de euros. Ahora filtran que el precio mínimo de traspaso para hablar sería 160 millones. De ahí no bajarán. El club blanco le ha dicho a Zidane que Pogba no vale esa cifra y que no abonará tampoco ese dineral. Pero los apoderados manejan el «pressing» del final de mercado europeo.

El agente Jorge Mendes, que siempre va un paso por delante de todos, tiene en la reserva a Bruno Fernandes para que el equipo inglés pueda subsanar esa hipotética baja y contratar al medio centro portugués en enero o en julio del próximo año. Incluso se analiza esa misma opción de salida para Pogba: venir al Real Madrid en el mercado de invierno. Y podría jugar la Champions.

El mismo sueldo que Ramos

El litigio del hipotético salario del francés, si viniera al conjunto blanco, está planificado. Ha cobrado este año 17,7 millones de euros en el United, 13,6 de sueldo y 4,1 por fidelidad. La ficha máxima en el Real Madrid la percibe Ramos, 12 millones, seguido por Bale, que gana 11. Hazard ya admitió recibir 12 millones para no romper la escala salarial. Pogba se integrará en ese mismo nivel.

Quiere venir al equipo español para triunfar como jugador, no piensa en el dinero. Tiene 26 años, vive su madurez en el campo y desea refrendarlo al mando del esquema de Zidane.