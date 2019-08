Fútbol LaLiga comienza con un fraude: no podrán jugar los sancionados que habían sido perdonados Rubiales firmó un indulto para los jugadores amonestados, pero no podrán disputar la primera jornada porque el CSD debía aprobarlo y afirma que no se reunirá, que está de vacaciones Los afectados son Carvajal, Diego Llorente, Parejo, Gayá, Elustondo y Maksimovic

Luis Rubiales firmó un indulto hace dos semanas, el 1 de agosto, para los jugadores amonestados que en principio no podrían disputar la primera jornada de Liga por acumulación de amonestaciones. Los «salvados» eran Dani Carvajal, Diego Llorente, Parejo, Gayá, Elustondo y Maksimovic.

No recibían indulto los expulsados, como eran los casos de Éver Banega (expulsado en Montilivi ante el Girona y el Comité de Competición le metió cuatro partidos de suspensión), Diego Costa (ocho partidos por su incidente con el árbitro, Gil Manzano, en el Camp Nou) y el también rojiblanco Correa (expulsado contra el Levante en la última jornada liguera). Pero ahora mismo no se salva ninguno.

El indulto generalizado de tarjetas amarillas lo aprobó la Real Federación Española de Fútbol, a través de su órgano competente, la Comisión Delegada, que estableció que el partido de suspensión por cinco amarillas que un jugador arrastrara de la pasada temporada ya no tendrá efecto en la próxima que comenzará a mediados de agosto. Todo quedaba a la espera de la aprobación del CSD. Pero el Consejo Superior de Deportes, presidido por María José Rienda, no lo ha aprobado porque no se ha reunido hasta hoy. Se encuentran de vacaciones. Y ha manifestado que no se reunirá.

El Artículo 112, en su cuarto punto, recoge que «la regla de suspensión por un partido no será de aplicación en aquellos casos en que la amonestación con la que el jugador cumpliría el ciclo a que esta norma hace referencia, tenga lugar en el último partido que el club dispute en la competición de que se trate».

De esta forma, varios jugadores habían sido perdonados y podrían jugar la primera jornada de Liga. Pero no podrán. La competición está adulterada, pues futbolistas que esperaban jugar, no podrán hacerlo por esta dejadez. Porque no hay reunión en el CSD, porque están de vacaciones.

Los perjudicados son Dani Carvajal, Diego Llorente, Parejo, Gayá (está lesionado), Elustondo y Maksimovic.