Real Madrid La plantilla se despide de Zidane Varios jugadores le han dedicado sentidos mensajes a su ya exentrenador en las redes sociales

Tras hacerse oficial el adiós de Zidane como entrenador del Real Madrid, muchos de sus pupilos han querido despedirle mediante sus perfiles en redes sociales. Uno de los primeros ha sido el capitán Sergio Ramos: «Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster. Merci, Zidane», ha expresado el andaluz.

Dani Carvajal tampoco ha perdido la oportunidad de tranladarle un sentito mensaje al galo y a su staff: «Míster, sólo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada día. Gracias a todo el staff que ha estado a nuestro lado todos estos años, os deseo todo lo mejor. Seguro que volveremos a coincidir en un futuro».

Courtois, portero titular del Real Madrid, ha publicado una foto en su cuenta de instagram en la que sale junto a Zidane con el trofeo de Liga conseguido por el equipo el año pasado. «Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos @zidane . Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor!», ha escrito el belga.

Con mensajes algo más escuetos pero de igual calado se han pronunciado otros integrantes de la plantilla madridista como Marcelo, Vinicius, Kroos, Nacho o Casemiro. Benzema, con el que Zidane mantiene una estrecha relación, puso la guinda en francés: «Gracias Frérot por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente ... Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres. Nos vemos».