Mercado de fichajes El plan del Real Madrid para renovar su columna vertebral, de Hazard a Mbappé El club blanco cree que ha llegado el momento de hacer un cambio paso a paso, no de golpe

Tomás González-Martín @abc_deportes Actualizado: 10/05/2019 16:55h

El Real Madrid planifica el cambio de su columna vertebral. Ha llegado el momento de hacerlo paso a paso, no de golpe. Muchos jugadores han entrado en la treintena y el cambio deberá producirse paulatinamente.

El pasillo de seguridad lo han formado durante años Keylor, Ramos, Modric, Kroos, Benzema y Cristiano. Ahora, el portugués ya no está. Navas deberá escuchar si es titular o no con Zidane para decidir su futuro. Ramos tiene todavía dos o tres años de fútbol en el Real Madrid. Modric continuará un año, pero el relevo está cerca, por una mera cuestión de edad: cumple 34 años en septiembre. En este sentido, la próxima temporada jugará como media punta, sin ejecutar obligatoriamente la labor defensiva, porque ya no hay fuelle para ambas misiones. Y Benzema seguirá en la casa con el apoyo de Zidane, gracias su mejor rendimiento en la madurez, pero el Real Madrid ya busca un delantero de relevo, Jovic, y en su pensamiento a largo plazo tiene al hombre que rematará el cambio de columna: Mbappé...

