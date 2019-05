Real Madrid La ficha más alta del Madrid la cobra el capitán y es de doce millones Hazard y Pogba deberán bajarse el sueldo para venir al club blanco, que mantiene una línea económica que se gana en el campo

Zidane ha hablado claro con el Real Madrid. Quiere a Paul Pogba por encima de todas las opciones. Analiza que es el centrocampista ofensivo que necesita el equipo para proponer desde la segunda línea posibilidades de gol que hoy no posee. Y desea su adquisición, paralela a la de Hazard, por delante de cualquier otra. El dilema es que el jugador francés cobra 17 millones en el United. El mayor salario en el Real Madrid lo tiene Ramos, el capitán, con 12 millones, que lo ha conseguido todo y ha sido clave en muchos títulos. No se crean esos inventos de 17 millones para Bale. No es verdad. Cobra menos que el central sevillano. El club respeta a sus profesionales: no desea romper el equilibrio económico de una plantilla que se ganó el orden jerárquico económico con éxitos en el campo. Pogba y Hazard deberán rebajarse el sueldo si vienen en junio.

Sancionado en Italia por el traspaso de un juvenil, caso que ha recurrido ante la Justicia, el todopoderoso Carmine «Mino» Raiola, capaz de vender una calefacción en Ecija en agosto, tiene la sartén por el mango en el posible traspaso de Pogba al Real Madrid.

El agente posee mucha ascendencia sobre Pogba. Es quien le ha llevado durante toda su carrera. El italiano consiguió sacarle del United con 19 años, triunfar en la Juventus y volver al Manchester bajo pago de 120 millones, más otros 20 de comisión para él. El Real Madrid manifiesta que Pogba deberá cobrar una ficha que no supere la de Ramos, que lo han ganado todo en el conjunto blanco. La clave es no romper el equilibrio económico de la plantilla. Pogba no ha conseguido ni una Champions y no puede cobrar mucho más que Ramos, que lo ha obtenido todo, y que Bale, que es el mejor pagado. Si «Mino» le dice a Pogba que cobre menos millones, lo hará, pues obtendrá bonus por otros flancos y los derechos de imagen serán otro plus. Otra opción es que Raiola reste dinero de su comisión de traspaso. El Real Madrid le pedirá que sea discreto. También dirige a De Ligt, el gran central del Ajax, que el club blanco podría intentar cazar y quitárselo al Barcelona o al Bayern. Raiola no quiere vender al holandés al club azulgrana. Prefiere el United. Y el Real Madrid tiene también esta opción. Hay mercado con él.

Volvamos al caso Pogba, que es prioritario para «Zizou». El entrenador francés sabe que su compatriota no ha brillado en los últimos partidos porque desea venir al club español y es cierto que no está absolutamente concentrado en lo que necesita el Manchester United en estos momentos, que es el milagro de ser cuarto en la Premier. No se le puede juzgar por estos recientes encuentros, pues ha realizado la mejor campaña de su carrera, con 16 tantos y 11 asistencias en 45 partidos, confirmación de su espléndido Mundial en Rusia. Una cifra de acierto que «Zizou» no obtiene con Asensio, Kroos, ni Luka Modric. Zidane ruega su fichaje porque ha madurado como jugador y posee talento, remate, pases y fuerza en la faceta defensiva.

La ineficacia en el gol de los mediocampistas actuales ha sido siempre la asignatura suspendida por Modric y Kroos. No es que fallen, es que no disparan. Lo hace mucho más Casemiro, que actúa retrasado. Zidane desea solucionar esa importante carencia con «Paul», como le llaman. Si el parisino viene, algún consagrado perderá su condición. El responsable deportivo del Real Madrid ruega la adquisición de Pogba porque ha madurado como futbolista y aporta talento en ataque, remate, pases y fuerza en la faceta defensiva, labor ésta que ya ejerció con un sobresaliente en la Juventus. Cubre «el perfil» de jugador que el entrenador requiere para potenciar una línea veterana que acusa la falta de energía.

La prioridad que el técnico madridista concede a la contratación de Pogba no impide que apruebe también la llegada de un hombre como Eriksen, que es medio centro. El danés y el francés no se pisan la manguera. Lo ideal para Zinedine es contar con ambos.

«Zizou» sabe que Pogba es más caro que Pjanic, Ndombelé y no digamos que Rabiot, que vendría gratis, pero pide al club un esfuerzo para revolucionar el centro del campo con la calidad del futbolista del United. A Paul le consideran prepotente, osado y así le gustan a Zidane, nada de acomplejados, que ya sabe él domarlos para encauzar esa soberbia y traducirla en rendimiento.

El Manchester puede pedir 150 millones, tras abonar 120 a la Juventus hace tres campañas. El Real Madrid ofrecerá 125 más incentivos por objetivos. No es la diferencia más complicada de acordar. El problema más difícil de solventar es la ficha del jugador. Ahora cobra, según los medios ingleses, diecisiete millones en el United, en un convenio que acaba en 2021. El club madrileño le pedirá que rebaje ese salario. Tendrá bonus por títulos generales e individuales, en un acuerdo por seis años, hasta los 32. Pogba y Raiola deben admitir esta propuesta para ejecutar el fichaje. El razonamiento del Real Madrid es innegociable: no se puede romper el equilibrio económico de la plantilla, el salario que se ha ganado cada futbolista en el césped. Es una norma ineludible de la filosofía de la casa.

«Esta norma ya ha impedido otros fichajes en años anteriores, pero es inviolable para el club», señala un profesional de la entidad. Neymar y Mbappé son dos ejemplos. En la política interna de la empresa, Pogba no puede llegar y cobrar más que Ramos, que lo han conseguido todo en el Real Madrid. Hazard, que según la prensa londinense gana dieciséis en el Chelsea, aceptará cobrar menos para pertenecer por fin en el Real Madrid. El belga sabe cómo funciona el equipo español.

Pogba también está dispuesto a venir. Le encantaría jugar a las órdenes de Zidane, como le sucede a Hazard. El francés ha manifestado al United que quiere irse en junio y los dueños del Manchester, los estadounidenses Joel y Avram Glazer, saben que su único destino es el Real Madrid.

Pogba, Raiola y el United ya conocen las condiciones. El máximo salario en el Real Madrid es de 12 millones de euros anuales, como hemos dicho, y lo cobra el capitán, Ramos, que lo ha ganado todo, incluido el Mundial y dos Eurocopas, para añadir sus cuatro Champions y multitud de títulos con el Real Madrid. Que no les engañen: Bale no gana 14 ni 17 millones. Ni el Real Madrid va a fichar a los 45 futbolistas que ya le han adjudicado, salvo que Florentino Pérez construya un segundo estadio y se compre el Rayo, el Leganés y el Getafe y jueguen los tres allí.