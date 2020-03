Real Madrid De Modric a Odegaard, el Madrid cumple 118 años con una renovación sin prisas pero sin pausa Con Valverde como espejo, el noruego encabeza el cambio con menores de 22 años que tomará el relevo a los hombres consagrados ya en la treintena. Vinicius, Rodrygo, Reinier, Kubo, Achraf, Gutiérrez y Jaime Amaro son esos exponentes

«Esto es un sinvivir», señalaba un profesional del Real Madrid nada más regresar de Kiev hace dos años. «Nos flagelamos, ya pedimos la siguiente Champions, es nuestra forma de vida». Los empleados de la casa afirman con razón que en el club se fustigan ellos mismos con un látigo denominado « ambición sin límite». Subrayan que solo se disfruta de los éxitos unas horas, pues la empresa no pueden permitirse el lujo de vivir de sus éxitos. Esas victorias son su adrenalina. Provocan adicción. La entidad conquistó cuatro Copas de Europa en cinco años y en se periplo no dejó de renovar su plantilla con jóvenes que serían el relevo de esos campeones. El Real Madrid tiene la experiencia de esa necesidad de crear ya la plantilla del futuro mientras triunfan los consagrados del presente. Ahora, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Reinier, Kubo, Achraf, Brahim, Jovic y Odegaard representan la toma del testigo de ese nuevo Real Madrid. El centrocampista noruego, que acaba de clasificarse para la final de la Copa del Rey, encabeza esa operación. Volverá a entrenarse a Valdebebas en el verano si Modric se marcha.

Cedido por dos temporadas al conjunto guipuzcoano, el Real Madrid tiene la opción de recuperarle en julio pagando una indemnización. El nórdico, 21 años, ha manifestado en la distancia corta que lo que desea sobre todas las cosas es jugar, mantener la continuidad que ahora vive en Anoeta. Analiza que si viniera para ser suplente, preferiría cumplir su segunda campaña de cesión. El porvenir de Modric en la casa blanca es importante en esta situación.

Modric se lo merece todo

Odegaard juega en la misma posición del Balón de Oro, quien estudia una suculenta oferta del Miami de David Beckham para marcharse en julio. El croata, 34 años, posee contrato con el club madrileño hasta 2021. El Real Madrid dará vía libre a su decisión. Si quiere quedarse, perfecto. Y si decide irse con Beckham, lo hará por la puerta grande del Bernabéu. Se le facilitará su marcha. Es un futbolista muy querido en la empresa y en el madridismo. No tendrá ni un problema para hacer lo que desee.

El japonés Takefusa Kubo, 18 años, que triunfa en el Mallorca, también depende de esas decisiones. Podría recalar la próxima temporada en la Real Sociedad como intercambio con Martin Odegaard, el chico que llegó a Madrid con 16 años y ahora ha curtido su calidad al cabo de un lustro de una progresión que no ha sido fácil.

Odegaard y Kubo son dos referentes de un cambio generacional que nunca se detiene. Fede Valverde es el espejo de todos los jóvenes, titular indiscutible para Zidane a los 21 años. Vinicius y Rodrygo ya están en la primera plantilla y han sido titulares en diversas etapas el curso. Jovic y Brahim se han topado con el problema eterno del plantel: hay mucha calidad en el grupo y solo juegan once. Los dos, Jovic y Brahim, no han obtenido la continuidad que ha conseguido Odegaard. Han recibido minutos, pero no una serie de partidos completos.

En otro escenario, fuera del Real Madrid, Achraf Hakimi se ha ganado, desde Alemania, el derecho a retornar a la primera plantilla madridista para jugar. Triunfa en el Borussia Dortmund como lateral por ambas bandas. Sería un hombre multiusos para Zidane. El marroquí imitó los pasos emigrantes de Carvajal y está preparado para cumplir el mismo recorrido de vuelta.

El antepenúltimo ejemplo de esta filosofía de renovación constante es Reinier, fichado hace un mes. El centrocampista brasileño, 18 años, milita en el Castilla, a la espera de ascender como hicieron sus compatriotas Vinicius y Rodrygo. «Vini» anhela recibir la nacionalidad española en agosto para dejar cupo a otro extranjero en el primer equipo. Y decimos antepenúltimo ejemplo porque en las últimas horas se han producido dos renovaciones que reflejan la visión de futuro que define al club, mientras se juega la Liga y la Champions con los futbolistas consagrados de la década.

Jaime, 15 años, la saga de Amancio

El lateral izquierdo del juvenil A madridista, Miguel Gutiérrez, 18 años, ha renovado hasta 2024. El chaval tenía ofertas de varios clubes de Europa. Y el centrocampista Jaime Amaro, nieto de Amancio, del equipo cadete, ha firmado hasta 2023, cuando tendrá 18 años. ««Jaime no está en la cantera del Real Madrid por su apellido, está jugando allí por sus ganas y su dedicación», manifiesta Amancio.

Desde Odegaard a Jaime Amaro, todos protagonizan el relevo paulatino de los grandes campeones de esta década. Zidane cuenta hoy en su plantel con siete hombres que superan los 30 años: Modric (34), Ramos (33), Benzema (32), Marcelo (31) y Bale, Kroos y Nacho, que tienen 30.

Modric y Ramos poseen contrato hasta 2021. El capitán espera renovar en el verano por un año más. Benzema ya tiene apalabrada su continuidad hasta junio de 2022, temporada en la que acaban convenio Marcelo, Nacho y Bale. Kroos extendió el verano pasado su cuerdo hasta 2023. Ese es el máximo margen de este grupo de ganadores, tres años. El Real Madrid tiene planificado el relevo paso a paso, sin prisa pero sin pausa.