Real Madrid Mino Raiola tiene en sus manos a Pogba y a De Ligt El agente tiene total ascendencia sobre el centrocampista francés; si le dice que acepte cobrar menos millones de ficha en el Real Madrid, lo hará

El todopoderoso Carmine «Mino» Raiola, capaz de vender una calefacción en Ecija en agosto, tiene la sartén por el mango en el posible traspaso de Pogba al Real Madrid.

El agente posee mucha ascendencia sobre Pogba. Es quien le ha llevado durante toda su carrera. El italiano consiguió sacarle del United con 19 años, triunfar en la Juventus y volver al Manchester bajo pago de 120 millones, más otros 20 de comisión para él.

Raiola también lleva al holandés De Ligt, el central del Ajax, cuyo precio es 80 millones

El Real Madrid manifiesta que Pogba deberá cobrar una ficha que no supere las de Bale y Ramos, que lo han ganado todo en el conjunto blanco. La clave es no romper el equilibrio económico de la plantilla. Pogba no ha conseguido ni una Champions y no puede cobrar mucho más que Ramos, que lo ha obtenido todo, y que Bale, que es el mejor pagado.

Si «Mino» le dice a Pogba que cobre menos millones, lo hará, pues obtendrá bonus por otros flancos y los derechos de imagen serán otro plus. Otra opción es que Raiola reste dinero de su comisión de traspaso. El Real Madrid le pedirá que sea discreto. También dirige a De Ligt, el gran central del Ajax, que el club blanco podría intentar cazar y quitárselo al Barcelona o al Bayern.

Raiola no quiere vender al holandés al club azulgrana. Prefiere el United. Y el Real Madrid tiene también esta opción. Hay mercado con él.