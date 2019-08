Real Madrid El Madrid cierra el fichaje de Van de Beek El holandés costará tres veces menos que Pogba: vendrá por 50 millones más un diez por ciento en variables, y el Manchester pide 180 por el francés

En Holanda, el país de las flores, no hay lugar para las florituras dialécticas. Son prácticos. Van al grano. El negocio es el negocio y no dejan sitio al romanticismo. Donny van de Beek, el protagonista, es el primero que manifiesta que el Ajax y el Real Madrid negocian su traspaso. El preacuerdo existe. Sabe que su contrato con el conjunto blanco será por seis temporadas, según pactaron sus agentes, la empresa PUM, con la entidad madridista. Todo está atado y maniatado. Pero club holandés quiere que su buque insignia viaje hoy a Grecia para disputar mañana el partido de ida frente al Paok en Salónica, valedero para el «play off» de clasificación de la Champions. Y que juegue también el encuentro de vuelta en el Amsterdam Arena, el 13 de agosto. Son dos fechas fundamentales para el devenir del Ajax esta temporada.

Van de Beek llegará en plena forma, pues comenzó la pretemporada el 1 de julio; ya lo demostró en Arnhem el sábado, donde marcó un gol y dio otro

Es un riesgo, para el futbolista, para el Real Madrid y para el propio Ajax. Donny van de Beek no engaña, lo tiene claro, en deferencia a la afición ajaccied que le canta que se quede: no esconderá la pierna mientras no sea oficialmente jugador del club español. La entente entre ambos equipos, no obstante, está asegurada: cuesta 55 millones de euros, 50 de pago inmediato y un diez por ciento en variables, a abonar en varios años, según los objetivos que el centrocampista consiga en el equipo blanco . Zidane tiene un nuevo centrocampista.

Un informe técnico muy preciso

La apuesta del Real Madrid es franca, directa: Van de Beek vale tres veces menos que Pogba y es aún más joven, 22 años. Puede marcar una época si se adapta al fútbol del Real Madrid.

El exhaustivo informe de la dirección deportiva madridista es fidedigno: tiene las condiciones para acoplarse perfectamente al estilo del equipo madrileño, pues es un medio de clase, ofensivo, con buen pase y una capacidad rematadora que necesita el once de Zidane, víctima de una línea media constructiva que no hace goles. El holandés ha marcado 17 tantos la pasada temporada y 13 en la anterior. En esta última campaña firmó dos grandes goles en la Champions, primero ante la Juventus de Cristiano, en aquel 1-2 que eliminó al club italiano, y posteriormente frente al Tottenham de Pochettino.

El jugador es un brillante niño precoz del fútbol. Llegó a la cantera del Ajax a los ocho años y pronto destacó su calidad como creador de ataque. Debutó en el primer equipo a los 17. A los 18 ya era titular. Junto a De Ligt y De Jong formaron esta nueva hornada que el mercado se ha comido en cuanto han lucido en la Liga de Campeones. Lo mismo sucedió con el Ajax de Cruyff, Neeskens, los hermanos Muhren, Rep y Piet Keizer en los primeros años setenta. El Ajax es un club formador y vendedor. Sus dirigentes lo dirigen como una empresa y negocian los traspasos sin egos, sin pensar en retenerlos en una liga menor, en cuanto su valor se multiplica, pues no pueden frenar las carreras de estos chavales.

Bien aconsejado

El exmadridista Sneijder ha aconsejado bien a Van de Beek. Le ha explicado cómo es el Real Madrid, los códigos internos y la idiosincrasia de su afición. El análisis interno del club blanco valora al holandés como interior derecha, en sustitución de Modric, y como medio centro, relevo de Casemiro. También rinde en la media punta, cerca del área, para marcar goles y darlos, como hizo en el Ajax el sábado pasado, ante el Vitesse, en Arnhem, donde sus seguidores corearon su nombre.

Van de Beek cumple la filosofía de la entidad de fichar jóvenes talentos a precios más asequibles para confirmar su valía en el equipo. Su llegada complica todavía la continuidad de James Rodríguez, a quien se busca una salida en el mercado. El Olympique de Marsella se interesa por el fichaje del colombiano.

Falta por concretar cuando se hará oficial por ambas partes el traspaso y el momento de la llegada del holandés a la capital de España. Lo mejor para Zizou es que el Ajax siempre comienza las pretemporadas el 1 de julio y Van de Beek se encuentra en plena forma física para integrarse inmediatamente al esquema del técnico francés.

Será la sexta adquisición de la nueva temporada del Real Madrid, tras las contrataciones de Militao, Hazard, Mendy, Jovic y Rodrygo. Faltaba un centrocampista y el holandés cubre ese flanco. Pogba presiona para venir también a la casa blanca y ser el otro hombre del «cambio». Quedan cuatro semanas de mercado.