Reacciones Íker Casillas y las reacciones más sorprendentes al regreso de Zidane El excapitán blanco y actual portero del Oporto mostró una desmesurada alegría por el regreso del francés al Bernabéu

S. D. @abc_deportes Actualizado: 12/03/2019 11:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La noticia del regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid ha provocado un gran impacto en el mundo del fútbol. Menos de un año después de su marcha del banquillo del conjunto blanco, situado en el balcón más alto de este deporte, el técnico francés fue presentado ayer por Florentino Pérez para hacerse cargo del equipo en su momento más delicado en años.

La segunda etapa del galo en el Santiago Bernabéu, con sus grandes éxitos aún recientes, despertó inmediatamente la ilusión de muchos aficionados madridistas. Y muchos de ellos no dudaron en plasmar sus sentimientos en las redes sociales.

Así lo hizo Íker Casillas, excapitán merengue que ahora defiende la portería del Oporto portugués. El guardameta se mostró emocionado por la vuelta de 'Zizou' al Madrid. «Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte!!», escribió en Twitter.

Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de marzo de 2019

No fue el único madridista que dio su opinión aunque sí uno de los más efusivos y originales. Si bien el que fuera compañero suyo en el vestuario blanco, Álvaro Arbeloa, utilizó un símil del mismo estilo para referirse al regreso del técnico francés.

«No es una idea arriesgada. Desde la vuelta de Terminator y Michael Jordan no había habido una tan grande. Necesitábamos esta ilusión para acabar la temporada, para afrontar el futuro con el mayor de los optimismos. El madridismo está muy feliz», declaró el exfutbolista. «Es un entrenador que conoce perfectamente a estos jugadores, ha trabajado muchos años con ellos. Sabe lo que necesita este equipo y creo que es la persona adecuada para dar un impulso a los jugadores, al club y a la afición».

También resultó llamativa la reacción del mexicano Hugo Sánchez. Mito de la casa blanca, el ahora entrenador se había ofrecido a Florentino Pérez para hacerse cargo del banquillo, pero se tomó con mucha deportividad e incluso con alegría la elección de Zidane.

«Sé perfectamente cómo se maneja un vestuario y a los jugadores de alto estándar. Levanté la mano, el presidente Florentino Pérez lo supo bien y me dio gusto que en España al menos me hayan tenido entre los candidatos al banquillo. La decisión que ha tomado la directiva del Madrid está bien y esperaré mi turno», comentó. «Así como Zidane dijo, quiero al presidente y al club, yo, Hugo Sánchez, también quiero al presidente Florentino Pérez y quiero mucho al Real Madrid; ojalá llegue mi oportunidad», añadió.

«Es diferente lo que se va a encontrar Zidane a lo que dejó y si en su momento no le quisieron fichar lo que pidió, ahora va a decir con la mano en la cintura, 'quiero a este y a este' porque si ha regresado es sobre seguro. Tiene muchas competiciones en puerta y no se va a quedar sin armas, no como está el equipo ahora, que no tiene fuerza», argumentó sobre la segunda etapa de Zidane en el club.

Cariño para Solari

Al tiempo que las reacciones por la elección de Zidane se sucedían a través de los medios y las redes sociales, a través de los mismos canales surgieron mensajes de cariño para el entrenador que deja el cargo al francés, Santiago Hernán Solari.

Y de entre todos ellos destacaron los de algunos futbolistas del Real Madrid que han brillado al mando del argentino, como Vinicius, Lucas Vázquez, Sergio Reguilón o Marcos Llorente.

¡Gracias por todo, mister! por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y las oportunidades. Dios bendiga siempre y merece todo de mejor en su vida! 👊🏾👊🏾 pic.twitter.com/p8clikkAIQ — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 11 de marzo de 2019

Eternamente agradecido al entrenador que confió en mí para jugar en el primer equipo del Real Madrid. Profesional y persona 🔝. Estoy convencido de que te irá genial porque te lo mereces. Gracias por creer en mí, míster. pic.twitter.com/BzYr3H8dKQ — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 11 de marzo de 2019

Míster, gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí y por ayudarme a sacar lo que tenía dentro. Te deseo lo mejor en el futuro. ♥️ pic.twitter.com/IMrG4bjaIU — Marcos Llorente (@marcosllorente) 11 de marzo de 2019