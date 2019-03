Real Madrid Así será el Real Madrid de Zidane Hacer una revolución y pelear la Liga hasta la última jornada, sus dos grandes objetivos

30 de mayo de 2018. Cinco días han pasado desde la conquista de la Decimotercera, tiempo más que suficiente para recoger el confeti y los corchos de las botellas de champán y empezar a trabajar. Eso piensa Florentino Pérez cuando esa misma mañana recibe una llamada de Zidane. El francés le solicita un reunión junto a José Ángel Sánchez. Ambos dirigentes entienden que el francés viene a dejar su lista de bajas y altas antes de irse de vacaciones, pero se equivocan: «Me voy. Hay un desgaste. Es lo mejor para todos, para el equipo, para el club y para mí», le comunicó Zidane a sus dos jefes en el despacho de Florentino en la sede de ACS, situada en Chamartín, en la zona norte de Madrid. 24 horas después, y tras un par de intentos para convencerle de que recapacite, Zidane y Florentino escenifican en la sala de prensa de Valdebebas el adiós del francés.

284 días después, y dos entrenadores de por medio (Lopetegui y Solari), Zidane vuelve al banquillo del Real Madrid y ahora sí que tendrá poder absoluto para tomar todas las medidas deportivas que considere oportunas para iniciar una nueva era triunfal.

La Liga, la prioridad

«Es mi mejor recuerdo de estos dos años y medio en el Real Madrid, junto al día que vino Florentino a pedirme que fuera el entrenador», confesó Zidane el pasado 31 de mayo cuando anunciaba su dimisión. La Liga siempre fue el título más deseado y querido por el técnico francés. Todos le hicieron mucha ilusión, pero él siempre puso por encima la conquista de 2017, en un torneo en el que el Barcelona no le dio tregua y en el que logró una gestión perfecta al involucrar a los 25 jugadores de la plantilla en la conquista del título. Por eso le dolió tanto que la siguiente temporada el Madrid acabase a 17 puntos del Barcelona. Algo que se va a repetir este año y que se ha convertido en rutina en los últimos años, para desprestigio de la entidad. Zidane sabe que su deber será llevar al Madrid a pelear la Liga hasta la última jornada.

Bale, Isco, Marcelo, James...

Zidane tiene por delante once jornada para saber de primera mano quién se merece y quién no seguir en el Real Madrid. Jugadores como Marcelo, Kroos, Isco o Asensio deberán demostrarle al entrenador que aún son activos válidos para el club. En el caso de Bale y Ceballos, su presencia en el Real Madrid la próxima temporada parece una quimera. Ambos no hablaron muy bien de Zidane tras la marcha de este y ahora se sitúan en las dos primera posiciones de la rampa de salida. En una situación parecida se encuentra James, cuya cesión al Bayern termina este mes de junio y el club alemán no parece dispuesto a pagar los 42 millones que se pactaron por su venta tras el periodo de préstamo. Zidane ya no contó con él en su anterior etapa y no parece que ahora vaya a cambiar de postura. Con ellos tres, el Madrid espera hacer caja para así afrontar el gran desembolso que tiene por delante.

Hazard, Mbappé, Pogba...

Desde el propio James en 2014, futbolista por el que el Real Madrid pagó 80 millones de euros, el club blanco no ha hecho un desembolso de altas dimensiones. Cinco años de una política de fichajes marcada por la prudencia y centrada en la contratación de jóvenes promesas como Vinicius, Rodrygo, Asensio o Brahim. La idea pasó de comprar Balones de Oro a crearlos, pero tras un quinquenio mágico coincidente con plenitud de la columna vertebral del equipo, el Real Madrid de la temporada 2019-2020 necesita una buena mano de pintura. Sin Cristiano, con Bale sentenciado y a la espera de saber qué decide Zidane con Benzema, uno de sus ojitos derechos, el frente de ataque y el medio del campo serán las zonas más reforzadas. Hazard, Mbappé, Pogba, Lewandowski, Kane, Neymar o Eriksen son las actuales estrellas mundiales que tiene el Madrid en su radar. En la defensa, el portugués Militao será el fichaje estrella.

Keylor, Courtois y Lunin

La portería del Real Madrid siempre fue un foco de debate entre Zidane y Florentino. La idea del club era traer un portero joven y de nivel que sirviera para hacer una dulce transición con Keylor Navas. Por eso, la entidad blanca ató a Kepa en el mercado invernal de la pasada temporada, pero Zidane paró el fichaje para proteger a Keylor, al que consideraba incuestionable. Además, creía que con Casilla tenía el recambio adecuado para el costarricense. Nueves meses después, el panorama es totalmente distinto. Navas es suplente y el titular es Courtois. Y en la recamara, un proyecto de porterazo como Lunin. Zidane tendrá que decidirse por dos de ellos e invitar a otro a marcharse. Peliaguda elección.