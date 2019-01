Real Madrid Florentino Pérez habló con Rubiales para saber por qué no intervino el VAR La conversación fue cordial, pero el presidente del Real Madrid expuso al dirigente federativo que su equipo fue perjudicado ostensiblemente ante la Real Sociedad

Tomás González-Martín

Fue una conversación particular y cordial. Florentino Pérez llamó por teléfono a Luis Rubiales para conocer la razón por la que el VAR no intervino en un penalti muy claro cometido por Rulli sobre Vinicius, que el árbitro no señaló y que tampoco quiso comprobar con la tecnología. Esa era la queja principal del dirigente del Real Madrid, la sinrazón de no acudir al VAR cuando está a mano.

El presidente madridista expuso al presidente de la Federación que no entiende por qué no juzgó el VAR las dos acciones de penalti, sobre Ramos y sobre Vinicius, que perjudicaron al Real Madrid

El presidente blanco también expuso que hubo otro posible penalti, de Illarra a Ramos, que también pudo ser presenciado por el colegiado en el VAR. Y consideró rigurosa la expulsión de Lucas, pero ese era ya una opinión.

Luis Rubiales y Florentino Pérez mantuvieron un diálogo abierto. y quedó patente que el VAR no es la solución de todos los malos si solo se consulta a criterio del árbitro, no del jefe del VAR, que ve mejor todas las jugadas. El arbitraje de Munuera Montero en el partido ante la Real Sociedad fue escandaloso, con dos errores graves, dos penaltis, no señalados al Real Madrid. Y lo que es peor es la inacción de los colegiados de la sala VAR encabezados por Melero López.

No hay queja formal de Florentino Pérez, habló telefónicamente en privado con el presidente de la Federación Española. En el Real Madrid son conscientes y comprenden perfectamente el error arbitral, aunque sea reiterado y en jugadas aparentemente sencillas como las que tuvo Munuera Montero. No culpan al colegiado, pero no entienden que el VAR no actuara en ninguno de los dos penaltis en el área de la Real Sociedad –el de Illarramendi a Ramos en el primer tiempo y el de Rulli a Vinicius en el segundo– ni que tampoco lo hiciera en el que señaló de Casemiro . La presentación de Brahim tuvo el litigio del VAR rondando durante todo el día.