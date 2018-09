Real Madrid Este Real Madrid defiende y ataca en bloque Lopetegui ha cambiado el estilo. Es un conjunto y busca el gol de muchas formas, ya no depende de una inspiración de Cristiano

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 03/09/2018 02:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lopetegui es un «enfermo» del fútbol que ha hecho del Real Madrid «un equipo», como pudo ver Luis Enrique, en toda la extensión táctica de la palabra. «Julen», como le llama el vestuario, pone orden en el estilo del campeón de Europa.

Lopetegui estudia a los contrarios y busca sus puntos débiles, no ejerce esa prepotencia de algunos técnicos de clubes grandes que afirman que siempre juegan igual y no se fijan en los demás

El técnico es un estudioso del fútbol y ha revolucionado al club con una idea de juego que deja las individualidades en un segundo plano y prima el fútbol del conjunto. No es un tópico, ahora el Real Madrid juega ordenado, como dicen los rivales, como subrayaba Pellegrino, preparador del Leganés. Ya no depende de una inspiración de Cristiano. Ahora, Bale y Benzema hacen jugadas para repartirse los goles y el Madrid juega en ataque por todos los flancos y busca al mejor rematador, no solo a uno.

El entrenador exige posesión, pero para llegar al ataque en cuatro pases, nada desde el centrocuentismo. Y en la defensa está consiguiendo que Marcelo, tras sus errores en la Supercopa de europa, lo haga mejor en el capítulo destructivo. Siempre fue el punto débil del conjunto madrileño, la zona defensiva por la izquierda, producto de la tendencia atacante de un portento creador como el brasileño.

Su primer ayudante, Sanz, analiza a los rivales y Lopetegui busca los flancos débiles para explotarlos. Es un entrenador que se fija en los contrarios y que no ejerce esa prepotencia de decir que yo juego como siempre sin importarme el enemigo. No, «Julen» busca los talones de Aquiles del rival. Y así comanda la cabeza de la Liga, cuando todo el mundo hablaba sin saber, hace un mes, del previsible fiasco del Real Madrid sin Ronaldo. Lopetegui ha cambiado esa visión.