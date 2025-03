Ancelotti se defiende

Mendy se dispone a debutar con Ancelotti; no ha jugado con el Real Madrid desde el 5 de mayo

Ancelotti es líder de la Liga sin alinear a su equipo ideal, a su once preferido. No jugar desde el primer envite de la temporada con tus futbolistas idóneos es un mazazo para un entrenador. Ancelotti no ha podido ver todavía a Mendy en un encuentro. Carvajal ha disputado la mitad de los diez partidos y ha estado lesionado la otra mitad. Marcelo lleva un minuto de juego. El italiano tiene la buena noticia, inesperada hace dos semanas, del alta competitiva de toda su defensa. El canterano nacido en Leganés asegura que podrá estar en el clásico. El defensa francés lo da por supuesto. Son los laterales preferentes en su idea de Real Madrid. Frente al Barcelona podrá jugar con los mejores.

La recuperación de Carvajal es una gran noticia para el técnico, casi un milagro. «Ni está ni se le espera» en el clásico, decía el Real Madrid hace nueve días. Eran pesimistas respecto a su tiempo de recuperación. La lesión en Mestalla era la segunda de la temporada. Una dolencia en el gemelo. Estos dos percances en dos meses han sido una preocupación para el técnico y el cuadro médico, pues eran una continuidad de la campaña anterior, cuando el madrileño sufrió múltiples problemas físicos y solo pudo jugar en 29 ocasiones, la cifra más baja de su carrera, muy lejos de los 53 compromisos que llegó a protagonizar hace seis años.

Ahora asegura que se siente mucho mejor y le ha dicho a Carlo Ancelotti que cuente con él para el enfrentamiento con el Barcelona en el Camp Nou, el 24 de octubre. Harto de tantos percances, su preparación hasta esa fecha irá encaminada a llegar en buenas condiciones a la cita.

Ferland Mendy también podrá afrontar el clásico. Víctima de una periostitis tibial, no salta al campo oficialmente desde la derrota ante el Chelsea, el 5 de mayo, que le hizo perder musculatura en la pierna afectada. Se siente bastante bien, ya realiza con el grupo buena parte de los entrenamientos y su objetivo es reaparecer el día 19 ante el Shakhtar para estar en el Camp Nou cinco fechas más tarde.

El capitán, Marcelo , que solo ha jugado un minuto en este curso, tiene el alta también, aunque es un suplente fijo para el «allenatore». Su inclusión en las alineaciones es complicada. Tiene por delante a Mendy, Alaba, Nacho y Miguel en el lateral izquierdo.

La misma realidad viven Asensio, Isco y Mariano . No son titulares para Ancelotti. Los tres causaron baja en la última jornada liguera, en Cornellá, y también están listos para volver a jugar. El balance general es que Ancelotti recupera a todos sus defensas y a seis hombres en total para el retorno de las competiciones de clubes.

Mariano, de lesión en lesión, no ha disfrutado ni del minuto que suma Marcelo. Isco es la última opción del centro del campo para «Carletto», tras la llegada de Camavinga. Su registro se basa en salir en las segundas partes. Ha jugado 166 minutos repartidos en seis encuentros. Es un síntoma.

Asensio ha participado en siete y ni sus tres goles al Mallorca han cambiado su situación, definida por un rendimiento inconstante, irregular y poco implicado en la labor destructiva.

El parón de selecciones significa un alivio para el cuadro médico, que durante estos dos meses de competición ha tratado a trece futbolistas de la primera plantilla, entre ellos un puntal como Kroos , superada su pubalgia.

Ahora solo quedan dos hombres en el dique seco, Bale, con una importante lesión de rodilla, y Ceballos , aquejado de una dolencia de tobillo desde los Juegos Olímpicos. El galés espera ser alta en el ecuador de noviembre. Jugó los tres primeros partidos del curso, firmó un gol y se rompió. Desgraciadamente es su tónica del último trienio.

El utrerano está en el mercado . Se negocia su regreso al Betis en enero, una cesión con derecho de compra obligatorio que es la clave del acuerdo. Es probable que Ceballos no juegue esta temporada en el Real Madrid.

El miedo está superado. No hay roturas. No hay lesiones graves. Eden Hazard y Eduardo Camavinga han sido la preocupación del Real Madrid en este periplo de selecciones y las pruebas médicas han descartado que hubiera dolencias importantes. El delantero belga se retiró a los 75 minutos del partido entre su selección y la francesa. Saltaron las alarmas. Se temía que la estrella sufriera una rotura fibrilar, pero los primeros controles desecharon un problema relevante. Posteriormente, los resultados finales de todas las placas confirmaron que el delantero es víctima de una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

En Madrid será tratado diariamente con fisioterapia y su recuperación dictará si juega el día 19 frente al Shakhtar. No se le forzará. El propio futbolista dictaminará cuando se siente bien para competir en plenitud de condiciones.

Protagonista de todos los partidos del Real Madrid, el viaje de Camavinga para competir con la selección francesa sub 21 preocupaba al club blanco, porque el joven centrocampista se quejaba de dolores muy fuertes en dos dedos del pie derecho, ya en el empeine, producto de tres pisotones durísimos soportados en los últimos tres encuentros con su equipo.

Los galenos de la Federación Francesa constataron en una resonancia magnética que no había lesión, pero «no disputó el partido con su selección ante Ucrania, por precaución, y el sábado se decidió que retornara a la capital de España», una postura acordada por los médicos de franceses y los del Real Madrid. Mañana se entrenará con Ancelotti y estará listo para las visitas al Shakhtar y al Barcelona.