ATLETISMO

Raúl Chapado: «Ha mejorado el arrojo de los atletas españoles; ahora compiten sin miedo»

A menos de un mes de que arranquen los Mundiales de Tokio, el extriplista reflexiona con ABC sobre el estado del atletismo nacional

Chapado carga contra el CSD: «Como sigamos así vamos a dinamitar las opciones de este ciclo olímpico»

Presidente de la Federación Española de Atletismo
Ignacio Romo

Días de vino y rosas para el atletismo español. Lluvia incesante de medallas en los Europeos sub23 y sub20 y unos Nacionales con la aparición de nuevas figuras en diferentes especialidades lo han puesto de moda este verano, a un mes vista de los Mundiales de Tokio ... . Raúl Chapado (Ávila, 1970) se muestra tranquilo. Satisfecho pero con esa contención castellana que siempre muestra. Nada de euforias.

