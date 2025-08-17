Raúl Chapado: «Ha mejorado el arrojo de los atletas españoles; ahora compiten sin miedo»

Días de vino y rosas para el atletismo español. Lluvia incesante de medallas en los Europeos sub23 y sub20 y unos Nacionales con la aparición de nuevas figuras en diferentes especialidades lo han puesto de moda este verano, a un mes vista de los Mundiales de Tokio ... . Raúl Chapado (Ávila, 1970) se muestra tranquilo. Satisfecho pero con esa contención castellana que siempre muestra. Nada de euforias.

—Buenos tiempos para el atletismo español…

—Pues sí. Es fruto del trabajo de los atletas y de los entrenadores. Las escuelas municipales están funcionando bien, no sólo en las ciudades, también en los pueblos, cada vez con más niños, y se coordinan bien con los clubes. Ahí está la clave. Y ha mejorado también el arrojo de nuestros atletas en los eventos internacionales. Compiten sin miedo.

—La explosión de las carreras populares ¿ha ayudado también?

—Sí, porque hay muchos padres corriendo y piensan que si eso es bueno para ellos, también ha de serlo para sus hijos. Entonces los apuntan en las actividades extraescolares de atletismo y en las escuelas. Y cada vez hay más clubes y entrenadores y monitores también. Eso ha aumentado nuestro tejido productivo. Está siendo muy evidente también el aumento de entrenadoras, cada vez hay más trabajando con la base.

—Parece que los atletas de los Centros de Alto Rendimiento ya no son los que acaparan las medallas…

—Son dos modelos complementarios. Ya no hace falta ir a Madrid o Barcelona. Hay buenos entrenadores en más sitios. Tenemos núcleos de entrenamiento en muchas ciudades y eso es compatible con los otros centros, que son más de perfeccionamiento, de estudio biomecánico. Ahora, por ejemplo, los relevos se van a concentrar en Sant Cugat. Los dos modelos son complementarios, no es algo contradictorio.

—Pero hay un borrón este año, ese sexto puesto en la Copa de Europa, un retroceso. ¿Tenemos una buena base pero falla el vértice de la pirámide?

—No creo. Coincido en que aspirábamos a más en Vallehermoso, estábamos para luchar por el podio. Pero bueno, tuvimos la caída de Daniela Fra o las circunstancias que acontecieron con Peleteiro, Jordan o Yulenmis. Todo eso influyó. No fue una debacle, son aspectos competitivos que no nos tienen que hacer perder la cabeza.

—Italia se ha convertido en la gran dominadora. ¿Qué aprender de ellos?

—Realmente la distancia con el atletismo italiano está disminuyendo. A ver, lo primero, tienen más población que España. En segundo lugar, cuentan con una estructura de entrenadores muy profesionalizados, a través de su Comité Olímpico. Cuentan con una trayectoria y una tradición que nosotros no tenemos. En las pruebas de velocidad cuentan con una escuela increíble, tuvieron al prestigioso entrenador Carlo Vittori, maestro de nuestro Valentín Rocandio, que ahora ha hecho un trabajo fantástico con Ander Garaiar y que fue quien realmente transformó los relevos en España, en chicos y en chicas, hablo de un trabajo de hace 30 años. Y el mestizaje también es importante en el equipo italiano, tienen diferentes razas en su selección, muchos talentos. Todo eso unido a la riqueza de entrenadores, que enseñan a otros entrenadores a su vez.

—En menos de un mes, tenemos los Mundiales… ¿Ve medallas españolas?

—Veo medallas. Si hacemos un análisis frío, van a ser unos campeonatos más complicados que los Juegos de París. Se nos ha retirado Álvaro Martin, Peleteiro no está en activo, Yulenmis está lesionada, Jordan es una incertidumbre por su condición física… Es decir, llegamos a Tokio con menos opciones. Sí veo muy fuerte a María Pérez. Quique Llopis está entre los mejores, Attaoui es un candidato a estar en la final y el relevo corto femenino me parece muy competitivo, aun con los riesgos que siempre se asumen en un 4x100. Es decir, vamos a tener nuestras opciones de medallas.

—¿Cuántos españoles irán a Tokio?

—Calculo que en torno a 50.

—«Vamos a llegar a Tokio peor preparados». Lo dijo usted a raíz de los recortes de financiación por parte del CSD. ¿Se ha arreglado este asunto?

—La cosa está igual. Hemos recibido menos recursos para la preparación de los deportistas, menos de los que tuvimos el año pasado. El CSD ha cambiado los criterios de asignación económica y nosotros hemos salido perjudicados.

—¿Se reunió ya con Uribes?

—No. Le escribí una carta solicitando una reunión y nunca tuve contestación.

—¿Este aluvión de medallas europeas les hará cambiar de opinión?

—No creo que haya una animadversión del CSD hacia el atletismo. Lo que sí vemos ilógico es que el deporte con más medallas en los Juegos, con diferencia, lo hayan puntuado en el puesto 12º en cuanto a proyecto deportivo. Estamos con muy buenos resultados y recibimos, en todas las subvenciones, menos dinero. Y esto probablemente irá a peor, porque han cambiado los criterios a largo plazo. Pienso que los modelos exitosos deben recibir más inversión. Porque así se genera un estímulo positivo, en atletas y entrenadores.

—¿Uribes tiene una actitud poco favorable hacia el atletismo?

—No lo sé. No tengo mucho contacto con Uribes. Me parece educado pero no he podido trabajar con él como con otros secretarios de Estado, ni tener esa cercanía. Es un momento complicado, hay cambios en el CSD. Me reuní con el subdirector Canibe, pero parece que no va a continuar. Habrá que esperar.

—¿Cómo ve los tests de sexo?

—Es un tema muy sensible. El atletismo femenino demandaba una competición justa y esto se ha afrontado con seriedad en World Athletics. No se trata de determinar quién es un hombre y quién una mujer, no es eso. Se trata de ver las condiciones bilógicas requeridas para competir en categoría femenina. Ya se han hecho los tests y son sencillos, con un proceso muy garantista.

—¿Han competido 'trans' en España?

—Sí. En categorías menores, en el ámbito de los campeonatos autonómicos sí han competido. Luego, no han podido ir a los nacionales porque la normativa así lo establece. La ley dice que debemos seguir las directrices de WA y éstas lo impiden. No pretendemos limitar el derecho a hacer deporte, simplemente es una cuestión competitiva.

—¿Alguna novedad sobre Katir?

—No. Entiendo que Katir iba a recurrir la segunda sanción al TAS. No recuerdo exactamente pero creo que la sanción, ahora, es hasta febrero de 2028.

—¿Suele hablar con él?

—No, no. He oído algún comentario de que se sigue entrenando, pero la verdad es que no hablo con él. Ahora mismo no tiene licencia, no es un atleta de la RFEA.

—En mayo se disputarán en Las Vegas los 'Juegos del Dopaje'.

—¿Qué quiere que le diga? Para mí eso no es deporte y no tiene ningún interés. Yo estoy a favor de la competición entre iguales. No sé, hay muchos shows en la vida y al que le gusten, que los siga.

—¿Va a continuar el Plan Nacional de Relevos?

—Sí. Sería estúpido que lo quitáramos ahora, con lo bien que ha funcionado.

—No existe un director técnico en la Federación. ¿Cómo es la estructura?

—Es que esa es una figura muy de otro tiempo, ya no existe. Tenemos un director deportivo, Josu Gómez-Ezeiza, y un seleccionador que es Pepe Peiró.

—¿Josu está por encima de Peiró?

—Desde el punto de vista de rango, sí, pero no entra en las decisiones sobre la selección nacional.

—¿Y usted entra?

—No, se lo aseguro, no he entrado nunca.

—Hay gente que opina que sí.

—Bueno, mi antecesor era director técnico y seleccionador y presidente. Y quizá hay gente que piensa que eso sigue igual. Pero no es así.

—Usted es vicepresidente de World Athletics. ¿Se presentará a presidente en 2027?

—¡Eso está tan lejos! Largo me lo fía.

—¿Y a presidente del COE?

—El deporte es mi vida… Me está hablando de 2028, está más lejos aún. La gente me pone en las quinielas pero de verdad que no pasa ahora por mi cabeza. También es verdad que nunca se debe decir «eso no lo haré». A lo mejor en el futuro me dedico a una actividad empresarial o a mi propio negocio. Eso no se sabe. Para dar un paso de este tipo yo tendría que percibir que hay una motivación externa, un apoyo. Lo que sí le puedo decir es que nunca partiré piernas por ser nada. No soy ambicioso.

—Los cambios en la zona de batida del salto de longitud… ¿qué opina?

—Siempre hay que buscar mejorar e innovar, sin perder la autenticidad. Es verdad que hay muchos intentos nulos, un 35 ó 40%, y queremos que disminuyan porque el público pierde interés. Yo quiero mejorar mi deporte.