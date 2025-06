Chapado carga contra el CSD: «Como sigamos así vamos a dinamitar las opciones de este ciclo olímpico»

Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de atletismo, cargó duramente contra el Consejo Superior de Deportes al realizar el balance del Campeonato de Europa por equipos celebrado en Vallehermoso, en el que la selección española terminó sexta, dos puestos por debajo de lo conseguido en 2023. El máximo responsable del atletismo nacional criticó los nuevos criterios de reparto de las subvenciones que, en su opinión, perjudican de forma grave a su deporte: «Nos han reducido todas las subvenciones. Somos una federación tremendamente castigada, con unos nuevos criterios que demuestran un desconocimiento profundo de lo que es el alto rendimiento y especialmente lo que es el atletismo. Probablemente al Mundial de Tokio de septiembre lleguemos mucho peor preparados porque no hay recursos suficientes, y a mí me da tristeza y desánimo».

Chapado cifró la pérdida en unos 500.000 euros, y dijo no entender cómo se reduce el dinero en uno de los deportes con más medallas y diplomas de los pasados Juegos Olímpicos: «Se han aplicado criterios que a nuestro entender no responden para nada a lo que es primero premiar a aquellas federaciones que están trabajando bien, que están haciendo un ciclo exitoso. Demuestran un desconocimiento total de lo que es el alto rendimiento. Como sigamos así, no solo vamos a condenar las posibilidades que tiene España en Tokio, sino que probablemente vamos a dinamitar las posibilidades de este ciclo olímpico».

«Estoy reivindicando el dinero de los entrenadores y de los atletas, que se han visto reducidos hasta ahora en todo. Hemos pedido explicaciones y tampoco nos han contestado. Nos dicen que la reducción en las subvenciones se compensan con otras cosas. Pero a mí no me des dinero para innovación si me quitas el dinero que va a los deportistas», continuó explicando el presidente federativo. «Lo que se nos pide es que con menos dinero mantengamos un sistema que ha dado resultados. A veces me dan ganas de decir: 'esta es la llave, cojan ustedes el modelo que crean que es mejor y y háganlo ustedes».

Sobre el resultado de la selección española en Vallehermoso, Chapado achacó a la falta de regularidad el hecho de no haber conseguido ese podio que se perseguía: «Veníamos con muchas ilusiones. Sabíamos que las matemáticas nos daban quintos o sextos, pero sí que pensábamos que teníamos la capacidad de luchar por el podio con el apoyo de Vallehermoso. No ha podido ser, pero hemos visto actuaciones estelares, muy bonitas e históricas».