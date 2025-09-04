Maxi Arce y Pablo Lijó protagonizan la sorpresa del día eliminando a Navarro y Bergamini

Maxi Arce y Pablo Lijó han dado la «campanada» en el Premier Padel de Madrid al derrotar por 6-4 y 6-4 a Paquito Navarro y Lucas Bergamini. La pareja, que viene desde la fase previa, completó un partido muy sólido y supo aprovechar sus oportunidades para dejar en el camino a uno de los binomios más complicados del circuito.

El partido se ha decidido por un break en ambos sets, en la primera manga un Arce supersólido desde la derecha y un Lijó peligroso como siempre han podido con una pareja hispano - brasileña siempre complicada a la que hay que jugar muy bien durante todo el partido para poder eliminarla. Eso lo pudimos sentir en el segundo set del partido cuando con 5-3 a favor para Maxi y Pablo, se colocaron con 3 pelotas de partido al resto.

Nada más y nada menos que con un 0-40 a su favor. Bergamini y Navarro no se rindieron y consiguieron darle la vuelta a esas tres primeras pelotas de partido. El 15-40 de ese juego nos dejó una recuperación saliendo de la pista de Paquito Navarro para enmarcar, Maxi y Pablo no se lo podían creer. Con 5-4 a favor para la pareja hispano argentina después de haber desaprovechado tres pelotas de partido, se colocaron con 40-15 y dos puntos para cerrar el partido. En el 40-15, Pablo se equivocó y erró un remate, parecía que se complicaba cerrar, algo que siempre es muy difícil... Con 40-30 el mismo Pablo Lijó remediaba su error anterior y cerraba con su remate el pase a cuartos de final ante la inmensa alegría de su compañero.

El camino de Arce y Lijó en Madrid está siendo brillante: eliminaron en primera ronda a Capra-Goñi, en segunda a Tolito Aguirre y Alex Chozas, y ahora a los siempre complicados Navarro-Bergamini. Rivales de altura en las primeras rondas, mañana les espera un desafío mayúsculo frente a los número uno del mundo. Un torneo espectacular para un Maxi Arce que acaba de llegar al circuito y que ya ha dejado claro todo el potencial que tiene. Mañana una prueba de fuego ante Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja revelación tratará de disfrutar de un escenario único y de competir de tú a tú a la mejor pareja del mundo.