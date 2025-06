Juan Lebron rompe su silencio: «Galán personalmente me ha fallado la verdad»

Juan Lebrón, número uno del mundo durante tres años junto a Alejandro Galán y otro junto a Paquito Navarro, ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en el pódcast El Cafelito, donde ha abordado sin filtros su etapa más difícil como profesional y el momento de su separación con Galán. Además, el jugador gaditano repasa su trayectoria, admite errores y lanza duros reproches a su excompañero.

Juan Lebrón ha reaparecido ante los micrófonos con un tono íntimo y reflexivo. En su conversación con Josep Pedrerol, el jugador andaluz reconoce que durante años ha cargado con una imagen que no le representa del todo y explica su versión sobre la ruptura con Alejandro Galán, con quien formó una de las parejas más exitosas de la historia del pádel.

«¿Te digo la verdad? Por supuesto que sí. Sabía que iba a ser número uno por el esfuerzo y el sacrificio que he hecho», afirmó Lebrón, al ser preguntado por sus expectativas de carrera. Pero la parte más esperada de la charla llegó cuando abordó el fin de su relación deportiva con Galán, una separación que, según él, llevaba tiempo gestándose: «En 2023 me lo dijo a la cara en Roland Garros y yo le dije perfecto... ». Una ruputura que no se llegó a concretar ese año y que se produjo en marzo de 2024 tras el Major de Qatar.

Según Lebrón, las formas empleadas por Galán no fueron las adecuadas: «Tú no me tienes que llamar, tú tienes que hablar conmigo y decirme a la cara: 'lo dejo contigo'». El gaditano lamentó que, pese a estar ambos en Madrid, Galán optara por comunicar la separación a través de una llamada breve: «Una llamada de tres minutos y al día siguiente otra de cinco. Me hubiese gustado saber los motivos de verdad».

Lebrón no rehuyó la autocrítica. Reconoció errores de comportamiento dentro de la pista: «He sido muy cabroncete y exigente como compañero, pero he tenido actitudes que no han sido las correctas. Y eso es en lo que hago mucho hincapié». En este proceso, ha contado con ayuda profesional: «Llevo 12 años con el psicólogo. Me hace escuchar canciones que me recuerdan jugadas buenas. Eso me ayuda a dormir mejor».

Sin embargo, lo más llamativo fueron sus palabras sobre Galán: «Estoy un poco dolido. Él me dijo por un momento que éramos amigos. En ningún momento recibí una llamada, ni un simple '¿cómo estás?'«. Lebrón fue más allá al asegurar que «Galán nunca me trató como amigo. Nunca se preocupó por mi recuperación», y lamentó que su versión no haya sido contada: «Creo que no se ha dicho la verdad. Nadie sabía mi historia».

En un momento especialmente revelador, Lebrón rememoró la final del Mundial de Qatar 2024 ante Argentina, el último partido que disputaron juntos como pareja. Pese a que la ruptura ya era un hecho, fue él quien propuso disputar el encuentro: «Fui yo el que le dije de jugar juntos. Quería hacerlo por España». Una decisión que sorprendió al propio Galán, «al que se le cambió la cara y no se lo esperaba», según el relato del gaditano.

Con esta entrevista, Juan Lebrón deja atrás meses de silencio y expone sus emociones con claridad. Aunque admite que «no se arrepiente de nada porque lo dio todo», el vínculo personal con Galán está completamente roto. De momento, una reconciliación parece poco probable y así lo explicaba al ser preguntado por si Galán le pidiese volver: «Eso no va a pasar, eso no va a pasar. No sé si querría, no lo sé. Yo creo que también tendría que venir él, que no lo va a hacer».

Actualmente, Lebrón juega con el argentino Franco Stupaczuk, con quien busca recuperar su mejor versión en la segunda mitad de la temporada y afirma estar en uno de sus mejores momentos de forma, en parte gracias a tener a un gran jugador a su lado.