Cuartos de final Premier Padel en Rotterdam hoy: parejas, horarios y dónde ver online y en televisión

El Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 regresa al Rotterdam Ahoy del 28 de septiembre al 5 de octubre, con 1.000 puntos en juego para los campeones y un cuadro principal diseñado para ofrecer máxima intensidad.

En 2024, los grandes triunfadores fueron Arturo Coello y Agustín Tapia, que defienden corona con la intención de recuperar impulso tras el tropiezo de Düsseldorf. En categoría femenina, las vigentes campeonas, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, ahora como número dos del ranking, buscan un título que les permita rearmar la temporada.

Cuartos de final Premier Padel en Rotterdam hoy

Después de unos octavos de final intensos, la ronda de cuartos llega con el choque entre Paquito Navarro/Jon Sanz y Coki Nieto/Momo Yanguas. Otro cruce de la jornada enfrentará mide a Leal/Bergamini contra Chingotto/Galán, posiblemente la dupla más fiable del circuito.

El cuadro se completa con el duelo entre Coello/Tapia y Guerrero/González, donde los número uno parten como claros favoritos frente a una pareja revelación que ya ha dejado su huella en Rotterdam.

El último emparejamiento confirmado será Stupaczuk/Lebrón frente a Gutiérrez/Alfonso, un enfrentamiento de alto voltaje en el que se cruzan la potencia y creatividad de Stupa y el sevillano con la experiencia de Sanyo y la ambición del joven Alfonso.

Dónde ver los cuartos de final

En España, y en los territorios donde no se han vendido derechos, el torneo puede seguirse a través del canal oficial de Premier Padel en YouTube hasta la ronda de octavos. A partir de cuartos de final, la señal pasa a Red Bull TV, disponible a nivel internacional.