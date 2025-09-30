Las nuevas parejas irrumpen en Rotterdam en plena batalla por el número uno

El Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 ha vuelto al escenario del Rotterdam Ahoy del 28 de septiembre al 5 de octubre, con 1.000 puntos en juego para los campeones y un cuadro principal que promete emociones fuertes. En su segunda edición, el torneo holandés se ha consolidado rápidamente en el calendario, con un formato compacto y diez pistas que convierten el recinto en el auténtico centro neurálgico del pádel durante toda la semana para los 224 jugadores participantes.

Hace un año, los reyes fueron Arturo Coello y Agustín Tapia en el lado masculino y Ariana Sánchez y Paula Josemaría en el femenino. Esta temporada, sin embargo, la narrativa cambia: Coello y Tapia defienden título en busca de un nuevo impulso tras Düsseldorf, mientras que Sánchez y Josemaría, ahora número dos del ranking, necesitan con urgencia un triunfo que reafirme su temporada.

El atractivo local tampoco pasa desapercibido. Países Bajos ocupa ya el sexto puesto mundial en número de pistas de pádel, con 3.400 canchas distribuidas en 720 clubes y más de 525.000 practicantes, un fenómeno que explica el rápido crecimiento de la disciplina en el país. Sobre la pista, los focos estarán puestos en las parejas neerlandesas invitadas, como Julian Prins y Youp de Kroon, flamantes campeones del Cupra FIP Tour, o las locales Marcella Koek y Stephanie Weterings en el cuadro femenino.

En el plano competitivo, la intriga se dispara con la irrupción de nuevas duplas de élite: Paquito Navarro y Jon Sanz parten como cabeza de serie número 5, mientras que se estrenan también nuevas duplas como Fran Guerrero con Momo González, Lucas Bergamini con Javi Leal, Edu Alonso con Juan Tello o Pablo Cardona con Javi Garrido. Sus primeros partidos medirán la rapidez con la que consiguen química frente a rivales ya consolidados.

Todo ello se enmarca en la gran batalla por el número uno del ranking mundial. Tras su triunfo en Düsseldorf, Alejandro Galán y Federico Chingotto han recortado la ventaja de Coello y Tapia, que necesitan defender su corona en Rotterdam para mantener colchón antes de Milán, próxima parada de la gira europea. En paralelo, en el cuadro femenino, la lucha por las siembras también añade picante: Marta Ortega y Tamara Icardo aspiran a recuperar el cuarto puesto de cabezas de serie, mientras Bea González y Claudia Fernández buscan reencontrar sensaciones tras dos tropiezos seguidos en cuartos.

Con el torneo de Rotterdam y el de Milán, cada victoria puede resultar determinante para la clasificación FIP. La presión es máxima: para las parejas en formación, cada partido cuenta doble; para los aspirantes al número uno, este torneo puede marcar el rumbo del tramo final de la temporada.