Claudia Fernández presenta su nuevo logo junto al artista francés Richard Orlinski

premier padel

La «Niña Maravilla» del pádel lanza su identidad visual de la mano de uno de los creadores contemporáneos más influyentes, Richard Orlinski.

Imagen de Claudia Fernández durante la grabación del spot
Imagen de Claudia Fernández durante la grabación del spot goat sports
Claudia Fernández sigue construyendo su marca más allá de la pista. La joven jugadora madrileña, conocida en el circuito como «la Niña Maravilla», ha presentado su nuevo logo oficial, una identidad visual creada en colaboración con el reconocido artista francés Richard Orlinski, el ... escultor contemporáneo más vendido del mundo desde 2015.

