Claudia Fernández presenta su nuevo logo junto al artista francés Richard Orlinski

Claudia Fernández sigue construyendo su marca más allá de la pista. La joven jugadora madrileña, conocida en el circuito como «la Niña Maravilla», ha presentado su nuevo logo oficial, una identidad visual creada en colaboración con el reconocido artista francés Richard Orlinski, el ... escultor contemporáneo más vendido del mundo desde 2015.

El diseño, que representa un antifaz con una estrella en la parte inferior, busca reflejar la personalidad y el estilo de juego de Claudia: atrevido, brillante y lleno de carácter. El símbolo, además, rinde homenaje a su apodo, con un guiño a la imaginación y a la fuerza de las heroínas que inspiraron su infancia.

Orlinski, autor de las icónicas esculturas de animales de resina que lo convirtieron en un referente internacional del arte pop contemporáneo, ha colaborado por primera vez en el ámbito del pádel. Su obra, presente en museos y exposiciones de todo el mundo, se caracteriza por transmitir valores como la libertad, el poder y la pasión, conceptos que encajan con la figura de la joven jugadora española.

La presentación del logo ha venido acompañada de un spot narrativo en el que una Claudia niña, inspirada por sus referentes animados, comienza a dibujar el símbolo que, años después, la Claudia actual completa. Una historia visual que combina emoción, identidad y visión de futuro.

El proyecto ha sido liderado por GOAT Sports Management, la agencia que representa a Fernández, y que ha acompañado a la jugadora en todo el proceso creativo y estratégico. El objetivo: construir una identidad de marca sólida que trascienda el ámbito deportivo.

Con este lanzamiento, Claudia Fernández da un nuevo paso en su carrera y se consolida como una de las figuras más prometedoras del pádel mundial, ejemplo de una nueva generación de deportistas que unen talento, autenticidad y carisma, dentro y fuera de la pista.