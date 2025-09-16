El Sevilla sigue preparando la visita al Alavés con Joan Jordán entrenando al margen

La plantilla del Sevilla se ejercitó este martes en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios para continuar preparando el duelo del próximo sábado (18.30 horas) ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Matías Almeyda depura con sus jugadores los aspectos a mejorar y busca potenciar los puntos fuertes del equipo.

De cara al partido ante el cuadro babazorro el Sevilla podría tener la única baja de Joan Jordán. El centrocampista catalán, operado durante el mes de julio de una hernia de disco, está cerca de volver a poder estar disponible, ya que de hecho este martes estuvo incluso haciendo ejercicios al margen del resto de sus compañeros sobre el césped del campo de entrenamiento.

El Sevilla suma cuatro puntos tras la disputa de las primeras cuatro jornadas y Matías Almeyda busca poder regresar a la senda de las victorias el próximo domingo ante un Alavés que llegará a la cita tras haber derrotado al Athletic Club el pasado fin de semana.

