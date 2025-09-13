El análisis de Andrés Palop del Sevilla- Elche: «El Sevilla demostró actitud, los jugadores están comprometidos»

El Sevilla FC y el Elche CF sellaron un empate en el Sánchez-Pizjuán (2-2) este viernes en el arranque de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un partido con el que el conjunto ilicitano consiguió remontar el tanto inicial de Isaac Romero con las dianas de André Silva y Rafa Mir, que lo celebró efusivamente ante la que fuera su afición, y en el que Peque salvó un punto cuando ya se avecinaba el descuento.

Pese al punto, corto para los locales, la actitud del Sevilla de Almeyda y el compromiso de sus pupilos siguen al alza. Nuestro colaborador y exguardameta del Sevilla Andrés Palop analiza para ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión el duelo liguero entre sevillistas e ilicitanos.