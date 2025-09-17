Suscríbete a
Almeyda ha utilizado a 25 futbolistas en un mes de competición

El técnico, que tampoco se obceca con un único sistema de juego, exprime los recursos: quiere a todo el mundo implicado y compitiendo por un puesto

Vlachodimos, Fabio Cardoso, Ramón Martínez y Jordán aguardan su turno; sólo el Girona ha alineado más jugadores (26)

El antídoto de Almeyda para recuperar las causas perdidas

Los jugadores del Sevilla FC, ayer, camino a la Catedral para la ofrenda a la Virgen de los Reyes Manuel Gómez / ABC
El Sevilla, a expensas sólo del alta médica de Joan Jordán, trabaja al fin con todos sus efectivos de cara a la próxima cita liguera en Mendizorroza ante el Alavés. El entrenador, Matías Almeyda, tendrá de sobra donde elegir para configurar ... su lista de 23 expedicionarios a Vitoria y se verá obligado incluso a realizar al menos un descarte con ficha de la primera plantilla por decisión técnica, presumiblemente el portero Álvaro Fernández, quien no cuenta para el estratega argentino. Tras la celebración de las primeras cuatro jornadas del campeonato, con un ajetreado cierre de mercado de por medio, Almeyda cuenta ya con su grupo definido y todas las posibilidades del plantel a su disposición, por primera vez, pendiente únicamente de la integración total de Jordán.

