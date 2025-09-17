Almeyda ha utilizado a 25 futbolistas en un mes de competición

El Sevilla, a expensas sólo del alta médica de Joan Jordán, trabaja al fin con todos sus efectivos de cara a la próxima cita liguera en Mendizorroza ante el Alavés. El entrenador, Matías Almeyda, tendrá de sobra donde elegir para configurar ... su lista de 23 expedicionarios a Vitoria y se verá obligado incluso a realizar al menos un descarte con ficha de la primera plantilla por decisión técnica, presumiblemente el portero Álvaro Fernández, quien no cuenta para el estratega argentino. Tras la celebración de las primeras cuatro jornadas del campeonato, con un ajetreado cierre de mercado de por medio, Almeyda cuenta ya con su grupo definido y todas las posibilidades del plantel a su disposición, por primera vez, pendiente únicamente de la integración total de Jordán.

Llega la hora para el técnico, por tanto, de tomar decisiones en cuanto a ir asentando su once tipo e incluso con el dibujo que adoptará en el campo. En el último compromiso ante el Elche, pasó de defensa de cuatro hombres a tres centrales. Es habitual, en cualquier caso, esta flexibilidad del preparador argentino con los diferentes sistemas, según las circunstancias de su plantilla y de los propios partidos, como ha ido demostrando Almeyda a lo largo de su carrera en los banquillos.

El de Azul es un entrenador que le gusta explotar las posibilidades y recursos que tiene a mano. Sacar lo mejor de cada uno. Implicar a todos. Así lo prueba el hecho de que sólo en las cuatro jornadas de liga que han transcurrido, Matías Almeyda y su cuerpo técnico hayan utilizado ya a un total de 25 futbolistas. El Sevilla, junto al Oviedo, es el equipo del torneo que ha tirado de más jugadores en el arranque liguero, sólo superados ambos por el Girona de Míchel, que empleó un efectivo más en sus alineaciones, 26. Almeyda, además, no ha repetido alineación en ninguno de esos cuatro partidos oficiales que acumula al frente del Sevilla FC.

Configuración de la plantilla «Si yo no estuviese de acuerdo con el director deportivo no estaría sentado aquí. Estoy de acuerdo en todo y estoy agradecido» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

Cuestionado por cómo había quedado configurada la plantilla tras el mercado y si en este sentido se habían cubierto las demandas del técnico, Almeyda sentenció hace unos días que «si yo no estuviese de acuerdo con el director deportivo no estaría sentado aquí. Estoy de acuerdo en todo y estoy agradecido. Confiaron en mí y voy a dar todo lo que tengo. Tengo diálogo permanente con el presidente y director deportivo dos o tres veces por día. Estamos en la misma sintonía y trabajando con la tranquilidad que me dan», expresó.

Los 25 hombres utilizados por el argentino en el primer mes de competición son los siguientes: Orjan Nyland, Carmona, Juanlu Sánchez, Kike Salas, Gabriel Suazo, Marcao, César Azpilicueta, Nianzou, Andrés Castrín, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Sow, Gudelj, Manu Bueno, Rubén Vargas, Alfon González, Isaac Romero, Akor Adams, Ejuke, Peque, Januzaj y Alexis Sánchez, además de Adriá Pedrosa, que salió cedido al Espanyol al cierre del mercado, y Lukebakio y Stanis Idumbo, traspasados al Benfica y al Mónaco, respectivamente, después de haber tenido minutos en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports con los sevillistas.

El entrenador deja claro al vestuario con este variado y masivo aprovechamiento de los recursos que todos sus jugadores parten de cero y son importantes para él. No habrá futbolista sin oportunidad con Almeyda. La idea de base del técnico no es otra que meterlos a todos en la rueda desde el principio y aumentar así la competitividad del grupo en cada puesto, en pos de alcanzar el mejor rendimiento como equipo. Su decisión no sólo busca un impacto en los réditos deportivos. También debe ser relevante para la proyección económica de un club obligado a promocionar su cantera y a la recuperación de ciertos activos que estaban infrautilizados por diferentes circunstancias, descartados, y por lo tanto, sin ningún tipo de retorno en el mercado y generando cargas a las maltrechas cuentas del club. En 'tres ratos', da la impresión en Nervión de que, gracias a la valentía de Almeyda, jugadores como Marcao, Nianzou, Isaac o incluso Peque pueden cambiar su suerte y salir del túnel en el que andaban metidos. Para bien de los profesionales y del propio Sevilla FC.

Vlachodimos avista el debut

Con ficha de la primera plantilla, sólo quedan por debutar cinco hombres, entre los que se encuentran los porteros Álvaro Fernández, al que se le sigue buscando una salida, y Odysseas Vlachodimos, cuyo debut anda cerca ante la irregularidad mostrada por Nyland en las primeras jornadas. El cuerpo técnico medita seriamente el cambio en portería y no hay que descartar que en la cita del sábado se produzca ya el relevo entre el noruego y el greco-alemán. También siguen pendientes de tener minutos, en su caso por diferentes lesiones, el central Ramón Martínez, ya recuperado, y un Joan Jordán que enfila su vuelta tras operarse en julio de una hernia discal. El quinto jugador de este grupo que aguarda su chance con Almeyda es el defensa Fabio Cardoso.

De los 7 fichajes realizados este verano, únicamente están pendientes de estrenarse el zaguero portugués y el meta Vlachodimos. En el último partido ante el Elche, Almeyda propició la puesta de largo de tres de los refuerzos de una tacada: Azpilicueta y Batista Mendy formaron parte directamente del once titular que se midió a los ilicitanos, mientras que el atacante Alexis Sánchez saltó al verde en el minuto 61 y le dio tiempo a dejar destellos de su calidad y a asistir de tacón a Peque en el 2-2 definitivo que rescataba un punto para los sevillistas. En cuanto a Alfon y Suazo, los dos han tenido participación, una vez inscritos, en los choques con el Elche y el Girona en Montilivi, partidos en los que el Sevilla FC ha conseguido sumar sus primeros puntos del campeonato.

Minutos jugados en LaLiga Los 5 jugadores más utilizados por Almeyda 1 Nyland (360) 2 Agoumé (354) 3 Juanlu (326) 4 Gudelj (323) 5 Andrés Castrín (280)

Repasando el tiempo de juego acumulado por cada futbolista, se da la paradoja de que el único que ha disputado todos los minutos en LaLiga es el guardameta Orjan Nyland (360), que puede perder el puesto de manera inminente en favor del recién llegado Vlachodimos. Tras el noruego, aparece Lucien Agoumé, intocable para Matías Almeyda en su centro del campo. El pivote galo suma 354 minutos. Titular siempre, sólo fue sustituido en el partido de Girona de la tercera jornada ya en el tramo final, en el minuto 84. Llama la atención que el tercer jugador más alineado por Almeyda sea un hombre que ha estado en la rampa de salida durante todo el mercado veraniego como es Juanlu Sánchez. El canterano acumula 326 minutos de juego en las primeras cuatro jornadas ligueras. Partió en todas de inicio. Al quinteño, completando el top ten de los que más juegan, lo siguen Nemanja Gudelj (323 minutos), el canterano Andrés Castrín (280), José Ángel Carmona (270), Kike Salas (270), Rubñen Vargas (214), Isaac Romero (200) y Akor Adams (180).