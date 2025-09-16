Suscríbete a
El antídoto de Almeyda para recuperar las causas pérdidas

El entrenador está consiguiendo meter en la rueda a un grupo importante de jugadores que parecían amortizados o descartados

Los Nianzou, Marcao o Januzaj se benefician del plan físico, táctico y mental que también lustra a los Isaac, Kike Salas, Peque...

Vlachodimos aprieta para pasar a Nyland

Sevilla - Elche, en directo

Tanguy Nianzou, junto a Rafa Mir, en el pasado Sevilla - Elche de LaLiga ABC
Fran Montes de Oca

Con toda la liga por delante y a expensas en los próximos meses del único juicio real, el de los resultados, se palpa al menos una atmósfera diferente en Nervión en torno al equipo. El Sevilla FC tiene una idea, comienza a ser ... reconocible, se identifica con su público. No es moco de pavo después del suplicio de las dos últimas temporadas. Resta un mundo por delante, pero da la impresión de que Matías Almeyda ha caído de pie en el Sevilla FC. Su trabajo, la faena individualizada con los futbolistas y hasta el discurso generan consenso en club y afición. Pero en el plan de Almeyda, más allá de ese juego intenso en la presión, vertical y de atosigantes marcas al hombre que cala en el vestuario y engancha a la grada, hay otro factor diferencial con el que casi nadie contaba en el Sánchez-Pizjuán: la recuperación de las causas perdidas. Todo el que está suma y es válido en la plantilla. El entrenador está consiguiendo meter en la rueda a un grupo importante de jugadores que parecían amortizados y a los que, en muchos casos, se les buscó salida sin éxito en el último mercado. Les otorga su rol a todos, trabaja la confianza de cada uno en pos de devolverles una buena versión, algo que juega a su favor ampliando el abanico del técnico y la competitividad del grupo.

