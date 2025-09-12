Sevilla FC - Elche, en directo: última hora del partido de Laliga EA Sport hoy en vivo

Vuelve el fútbol al Ramón Sánchez-Pizjuán tras este último parón liguero, al que el Sevilla FC llegó justo después de sumar su primera victoria este curso. Ahora, los de Matías Almeyda buscarán lograr un nuevo triunfo, en esta ocasión, ante sus aficionados, teniendo como rival a un Elche CF que aún no conoce la derrota. Será a las 21.00 horas cuando dé inicio este choque que contará con el arbitraje de Javier Alberola.

Los hispalenses, como ya se ha mencionado, encaran esta cuarta jornada liguera tras sumar sus primeros tres puntos hace dos fines de semana ante el Girona (0-2); antes, sumaron dos derrotas, ante el Athletic (3-2) y el Getafe (1-2). Por su parte, el Elche se mantiene invicto en lo que llevamos de curso, registrando por el momento dos empates a uno (ante el Betis y el Atlético de Madrid) y una victoria (2-0 al Levante).

Con el deber de hacerse fuerte en casa

El Sevilla quiere que Nervión vuelva a ser un fortín casi inexpugnable, como ya fuese en temporadas anteriores. Con el objetivo de llevarse los tres puntos en este nuevo encuentro, Almeyda suma por primera vez a una lista de convocados a Azpilicueta, Alexis Sánchez, Batista Mendy y Fabio Cardoso, además de recuperar a Nianzou, Ramón Martínez, Sow y Januzaj. En cambio, el argentino seguirá sin poder contar con los lesionados Joan Jordán, Akor Adams y Ejuke; también se queda fuera de la convocatoria Álvaro Fernández, por decisión técnica.

El Elche ha visitado al Sevilla en 26 ocasiones, saldándose estos choques con 18 triunfos locales, siete empates y solo una victoria visitante (0-1, en los octavos de final de la Copa del Generalísimo, en la temporada 1966-67). La última visita del conjunto franjiverde a Nervión se saldó con un marcador de 3-0 (En-Nesyri x2 y Acuña) en la 19ª jornada de LaLiga 2022-23.

17:00 ¡¡¡Quedan cuatro horas para que sevillistas y franjiverde se enfrenten en esta cuarta jornada liguera!!! Los hispalenses encaran esta cuarta jornada liguera tras sumar sus primeros tres puntos hace dos fines de semana ante el Girona (0-2); antes, sumaron dos derrotas, ante el Athletic (3-2) y el Getafe (1-2). Por su parte, el Elche se mantiene invicto en lo que llevamos de curso, registrando por el momento dos empates a uno (ante el Betis y el Atlético de Madrid) y una victoria (2-0 al Levante). 16:45 La PREVIA del Sevilla - Elche Nervión quiere creer en el renovado Sevilla de Almeyda Caras nuevas y examen de confianza al proyecto ante un sorprendente recién ascendido con Rafa Mir en plena racha anotadora; el cuadro sevillista busca encadenar dos victorias después de mucho tiempo, primera del curso en el Sánchez-Pizjuán y segunda en todo 2025 en su estadio 16:30 Javier Alberola, árbitro asignado para el Sevilla - Elche En el mediodía de este jueves, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer la designación arbitral para el partido del Sevilla - Elche de este viernes a las 21:00 horas. El árbitro principal será Javier Alberola, mientras que en el VAR estará Javier Iglesias. 16:15 Dónde ver Sevilla - Elche: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Finalizado el parón de selecciones, los de Almeyda abordan este viernes su segundo partido oficial de la temporada en el Sánchez-Pizjuán 16:00 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga que van a disputar el Sevilla FC y el Elche CF. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

