Los posibles rivales del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Sevilla conocerá a su rival en dieciseisavos el próximo martes 9 de diciembre (13.00), día previsto para la celebración del sorteo. Las fechas previstas para la eliminatoria, que se disputará a partido único, son el 16, 17 y 18 de diciembre.
Equipos de Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Real Betis, Getafe, Osasuna, Mallorca, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Betis y Celta.
Equipos de Segunda división: Eibar, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada.
Equipos de Primera RFEF: Ourense, Talavera, Eldense, Murcia, Guadalajara
Equipos de Segunda RFEF: Atlético Baleares.
