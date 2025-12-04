Suscríbete a
Los posibles rivales del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de la eliminatoria tendrá lugar el próximo martes 9 de diciembre

Alfon e Isaac le dan al Sevilla una ronda más de la Copa (1-2)

Extremadura - Sevilla, en directo

Carmona pelea por un balón con un jugador del Extremadura
Carmona pelea por un balón con un jugador del Extremadura afp
El Sevilla conocerá a su rival en dieciseisavos el próximo martes 9 de diciembre (13.00), día previsto para la celebración del sorteo. Las fechas previstas para la eliminatoria, que se disputará a partido único, son el 16, 17 y 18 de diciembre.

En los ... dieciseisavos de final ya participan los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic). Los cuatro jugarán ante alguno de los equipos de Primera RFEF que siguen en el torneo.

