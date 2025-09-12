El palco no se libró del malestar de la grada en el Sevilla - Elche

Del Nido Carrasco y castro, en el palco del Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla - Elche

El malestar de la grada del Sánchez-Pizjuán hacia sus gestores no cesa. Ni aunque el proyecto deportivo cambie, ni aunque gane el equipo, ni por todas las explicaciones que dé su presidente. Los gritos contra el palco y los cánticos de protesta volvieron a aparecer en el choque de la cuarta jornada de LaLiga ante el Elche disputado en Nervión este viernes, y no precisamente motivados por un mal desempeño del equipo en el césped. Todo lo contrario.

El Sevilla FC de Almeyda comenzó el choque con seriedad, intensidad y ejerciendo una fuerte presión arriba a su rival que pronto daría sus frutos. A los 28 minutos, Isaac recogió la asistencia de cabeza de Vargas y fusiló desde la frontal con un excepcional disparo a Dituro para poner el 1-0 en el marcador. Todo marchaba sobre ruedas, lo que no evitó que sólo dos minutos después, aprovechando la pausa de hidratación, la grada se girara contra sus dirigentes para dejar claro que el descontento con el consejo sigue ahí.

En ese instante, los cánticos habituales de «Junior, vete ya», en alusión al presidente, José María del Nido Carrasco, y de «Directiva, dimisión», retumbaron con fuerza en prácticamente todas las zonas del estadio, como también se apreció con claridad en la retransmisión del choque de DAZN.

La comparecencia del presidente esta semana ante los medios de comunicación, casi tres meses después de su anterior rueda de prensa, parece no variar por ahora el rumbo de unas protestas que no abandonan Nervión.