Alineaciones probables del Sevilla - Elche de LaLiga EA Sports 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Los jugadores del Sevilla, durante el entrenamiento previo a la visita del Elche al Sánchez-Pizjuán

Tras este primer parón de selecciones de la temporada, el Sevilla FC retoma LaLiga, donde acumula tres puntos de nueve posibles. Son además los sevillistas quienes inauguran este viernes la cuarta jornada del campeonato doméstico, recibiendo al Elche CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este choque entre nervionenses y franjiverdes está fijado para las 21.00 horas.

El Sevilla buscará su primera victoria como local, ya que el primer choque del curso en Nervión se decantó a favor del equipo visitante, un Getafe que se impuso por 1-2. Por su parte, el Elche mantiene su condición de invicto en lo que llevamos de temporada; a domicilio, el conjunto ilicitano logró empatar ante el Atlético de Madrid (1-1).

La posible alineación del Sevilla ante el Elche

Ya con la plantilla completamente definida tras los movimientos acaecidos durante el último día del mercado de fichajes, Matías Almeyda afronta este nuevo encuentro con un mayor número de efectivos, en comparación con la jornada precedente ante el Girona. Y es que el técnico argentino recupera a Nianzou, Sow, Januzaj y Ramón Martínez, además de contar por primera vez con futbolistas como Azpilicueta, Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Como bajas están los lesionados Jordán, Akor Adams y Ejuke, además de Álvaro Fernández, por decisión técnica. «Incorporamos gente en las posiciones que considerábamos que había que reforzar y se hizo de manera inteligente«, dijo Almeyda en rueda de prensa con respecto al mercado de fichajes.

La posible alineación del Sevilla ante el Elche Sevilla FC Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Batista Mendy; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon; e Isaac Romero..

Dos de las últimas incorporaciones podrían estrenarse como titulares vistiendo la camiseta del Sevilla; son los casos de Azpilicueta, que ocuparía el lugar de Castrín en el eje de la zaga, y de Batista Mendy, quien supliría a Gudelj en el centro del campo.

La posible alineación del Elche ante el Sevilla

Con menos bajas afrontará el Elche el duelo de este viernes en el Sánchez-Pizjuán. Y es que Eder Sarabia tan solo no podrá disponer de los lesionados Aguado y Yago Santiago para enfrentarse al Sevilla. Además, entre los convocados por el técnico franjiverde figuran tanto Rafa Mir como Pedrosa, cedidos este curso en la entidad ilicitana. «Siempre hay que poner el cien por cien. Las buenas sensaciones se pueden perder rápido. Confío en que competiremos bien en Sevilla. No sé el resultado, pero el objetivo es seguir sumando y creciendo«, afirmó el preparador bilbaíno en rueda de prensa.

La posible alineación del Elche ante el Sevilla Elche CF Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Valera; Rodrigo Mendoza, Redondo, Febas; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

La novedad en el conjunto ilicitano estaría en la titularidad deRedondo; Sarabia apostaría por el centrocampista hispano-argentino en vez de por Aguado, quien causa baja.