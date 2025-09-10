Dónde ver Sevilla - Elche: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

De vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán tras el parón de septiembre, el Sevilla FC recibe este viernes al Elche CF, que suma cinco puntos en tres partidos y aún no ha perdido, en encuentro de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports. En la precedente, los sevillistas capturaron los tres puntos en su visita al Girona (0-2) y los ilicitanos hicieron lo propio en su casa ante el Levante (2-0). Te contamos todos los detalles de esta nueva cita liguera y cómo verla y seguirla.

Dónde ver el Sevilla FC - Elche CF: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla FC - Elche CF de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo y abierto por DAZN, así como por Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar; 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla FC - Elche CF: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla - Elche de la 4ª jornada se juega este próximo viernes, 12 de septiembre, a las 21.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla FC - Elche CF

El encuentro entre blanquirrojos y franjiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Sevilla - Elche

Donde tanto le costó ganar la pasada temporada, en el otrora fortín de Nervión, el Sevilla FC de Almeyda encara su cuarto examen de la temporada. El primero ante su público lo suspendió con la derrota ante el Getafe por 1-2. Un tropiezo del que pudo resarcirse el equipo sevillista en su visita al Girona pese a las muchas ausencias que presentó en Montilivi. Entre ellas, la de Lukebakio, traspasado al Benfica en las últimas horas de un mercado que el club hispalense cerró con las incorporaciones de Fabio Cardoso, Batista Mendy y Alexis Sánchez. Cordón sumó, por tanto, un jugador por línea, pero la sensación, a la espera de los resultados, es que la planificación se ha quedado sin completar porque, por ejemplo, las salidas de dos extremos como Idumbo y, sobre todo, Lukebakio, no se repusieron.

En Almeyda, que hasta la fecha ha orillado cualquier tentación a las excusas, recae la responsabilidad de extraer el máximo rendimiento de este grupo de profesionales para que, al menos, eso quieren todos los sevillistas, la temporada sea más tranquila que la pasada. En lo estrictamente deportivo, el Sevilla se viene ejercitando sin sus cinco internacionales ni los lesionados Jordán, Ejuke y Akor Adams, aunque estos dos últimos siguen recuperándose, trabajan ya sobre el césped y podrían incluso integrar la convocatoria del viernes. Como Nianzou. Será interesante comprobar qué hace el técnico argentino con el once inicial: si respeta al que ganó en Girona o introduce algún cambio en la defensa (¿Azpilicueta?) o en la medular (¿Sow, Mendy?) aprovechando que ha podido evaluar a los nuevos en estas dos semanas y el equipo necesita un plus de calidad en todas las líneas.

Cómo llega el Elche

El Elche, recién ascendido, se ha convertido en una china en el zapato para sus rivales en este inicio de temporada. Ha sorprendido gratamente, sin duda, el conjunto de Eder Sarabia, que empató con el Betis (1-1) y el Atlético de Madrid en la capital de España (1-1) antes de volver al Martínez Valero para doblegar al Levante (2-0). Se trata de un equipo con una filosofía de juego muy clara: lo apuesta casi todo a la posesión, que suele ganar a sus rivales, aunque también puede ser peligroso en los espacios con un Rafa Mir cedido precisamente por el Sevilla que suma ya dos dianas en estas tres jornadas. Pedrosa, también en calidad de préstamo, y André Silva son los otros exnervionenses en la plantilla franjiverde. Yago Santiago, con rotura del ligamento cruzado anterior, es la única baja del Elche.