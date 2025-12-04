Suscríbete a
+Nervión

Alfon e Isaac le dan al Sevilla una ronda más de la Copa (1-2)

Los goles en el primer acto otorgan el pase ante un Extremadura que apretó en el segundo tiempo tras el tempranero tanto de Zarfino

Extremadura - Sevilla (1-2): resumen, goles, resultado y reacciones

Extremadura - Sevilla, en directo

Alfon e Isaac le dan al Sevilla una ronda más de la Copa (1-2)
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Con más apuros de los esperados, sobre todo tras marcharse 0-2 al descanso con los goles de Alfon e Isaac Romero, pero los de Matías Almeyda cumplieron el ... objetivo marcado. Una victoria siempre otorga un plus de confianza a un equipo que viene en mala dinámica, aunque las sensaciones del segundo acto deben invitar a la reflexión. De dominar la pelota a convertir el duelo en un correcalles que favoreció a la voluntad de los locales, aunque al final los de Almeyda sí supieron defender con orden la ventaja para estar en el sorteo del próximo martes y brindarle una victoria a esos más de 4.000 sevillistas que convirtieron Almendralejo en una extensión del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app