Alfon e Isaac le dan al Sevilla una ronda más de la Copa (1-2)

El Sevilla estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Con más apuros de los esperados, sobre todo tras marcharse 0-2 al descanso con los goles de Alfon e Isaac Romero, pero los de Matías Almeyda cumplieron el ... objetivo marcado. Una victoria siempre otorga un plus de confianza a un equipo que viene en mala dinámica, aunque las sensaciones del segundo acto deben invitar a la reflexión. De dominar la pelota a convertir el duelo en un correcalles que favoreció a la voluntad de los locales, aunque al final los de Almeyda sí supieron defender con orden la ventaja para estar en el sorteo del próximo martes y brindarle una victoria a esos más de 4.000 sevillistas que convirtieron Almendralejo en una extensión del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Un equipo de Segunda RFEF como el Extremadura se vino arriba con el gol de Zarfino nada más arrancar el segundo acto e incluso disfrutó de dos oportunidades clarísimas ante Nyland, que vio cómo la primera se marchaba junto a su poste izquierdo y que desvió la segunda saliendo a tapar a un Zarfino que había rematado a quemarropa tras una buena combinación en el área. Le faltó control al equipo sevillista, que ni siquiera lo consiguió con los cambios de Almeyda, y también eficacia para anotar en alguna de las ocasiones de las que dispuso para haber sentenciado el encuentro.

El partido tuvo dos caras bien diferentes. En la primera, aunque comenzase con el Sevilla concediendo una ocasión tras pérdida con apenas 20 segundos disputados, los de Almeyda se fueron adueñando poco a poco de la pelota. Con Gudelj o Joan Jordán metiéndose entre los centrales -ambos se alternaban en esa función-, el equipo sevillista trataba de mejorar la salida de pelota y, además, los laterales adelantaban sus posiciones hasta convertirse casi en extremos. Un movimiento táctico de Almeyda que le sentó bien a su equipo, pese a que lo siguieron castigando algunas pérdidas en zonas comprometidas.

El primer intento serio del Sevilla llegó en el 20'. Un potente derechazo de Gudelj se marchó junto al poste derecho de Robador. Fue el primer aviso sevillista, que cuatro minutos después amenazó de nuevo, pero esta vez Tala, in extremis, evitó que el pase atrás de Agoumé llegase a Isaac en posición de gol. Aunque Luis Nicolás puso a prueba a Nyland con un disparo lejano, tras una falta de entendimiento entre Joan Jordán y Alexis en la salida de pelota, serían los de Almeyda los que se pusieron por delante.

En una buena acción combinativa, Oso, muy activo por la banda izquierda, metió una pelota en profundidad a la carrera de Alfon. Sin una repetición clara la duda de la posición del atacante quedó sin despejar y, aunque pareciese adelantada, el asistente la validó para que primero su remate con raso con la derecha lo salvase Robador, aunque Alfon continuó la jugada para recuperar la pelota y meterse en la portería logrando el 0-1.

El gol dio tranquilidad al Sevilla. Ni siquiera un nuevo contratiempo con la lesión de Juanlu, que dejó su sitio a Carmona, alteró a los de Almeyda, que anotarían el 0-2 en el 38'. Otra buena acción de Oso por la izquierda acabó en recorte y pase atrás hacia Agoumé. El francés, tras un mal primer control, se giró para asistir a Isaac, quien desde el punto de penalti conectó con el interior del pie izquierdo para ponérsela imposible a Robador.

Ficha técnica Extremadura Robador; Samu Hurtado (Barace, 64'), Rober Correa, Cano, Tala (Peral, 88'), Luis Nicolás (Núñez, 78'), Marco Manchón, Diego, Arhoun (Fran Rosales, 64'), Zarfino y Callejón (Robe Moreno, 46').

Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). Amonestó a Gudelj, Isaac y Cano. Incidencias Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Francisco de la Hera. Lleno, con unos 4.000 aficionados sevillistas. Se homenajeó a José Antonio Reyes en los prolegómenos del partido.

Pero la otra cara del partido llegó tras el descanso. Con Robe Moreno, canterano del Sevilla pero aficionado del Betis, sobre el césped, el Extremadura metió una marcha más. El gol de Zarfino, con un perfecto testarazo tras un centro de Marco Manchón y mal defendido por los centrales, le dio un ánimo extra a los locales, que sí creyeron en la posibilidad del empate.

El duelo se convirtió en un ida y vuelta. Diego Díaz tuvo una ocasión clarísima tras desbordar por la banda izquierda, pero su remate se marchó fuera por poco. Luego la tendría Alfon para el Sevilla, pero su disparo se marchó alto. Las más claras estarían en las botas de Zarfino, a quien Nyland le tapó en su salida para despejar su disparo a quemarropa, e Isaac, que se inventó un gran remate con la zurda que despejó con apuros Robador.

Más clara la tendría el lebrijano minutos después, en otra buena combinación por la banda izquierda. La pelota le cayó a Alexis, que vio a la perfección la diagonal de Isaac para meterle el balón en profundidad y el remate de éste, con un toque sutil de vaselina, besó el larguero antes de marcharse fuera.

No pasaría muchos más apuros el Sevilla, aunque la corta ventaja en el marcado provocó que el Extremadura lo intentase hasta el final. Ya sin clarividencia, los de Almeyda sí defendieron con más orden en esos minutos finales para mantener la ventaja y meterse en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un objetivo cumplido para dejar atrás el derbi y estar el martes en el sorteo.