Sevilla
Sevilla
  • Isaac Romero (27')
1
0
1ª parte
Elche
Elche

LaLiga EA Sports. Jornada 4 Viernes 12/09 21:00h. Árbitro Javier Alberola Rojas. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal Movistar LaLiga

Sevilla - Elche, las estadísticas del partido

Todos los datos de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

Sevilla - Elche, las estadísticas del partido
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda3-4-2-1
  1. rjan Haskjold Nyland
    Portero    13
  2. César Azpilicueta
    Defensa    3
  3. Nianzou
    Defensa    5
  4. Marcão
    Defensa    23
  5. Juanlu Sánchez
    Centrocampista    16
  6. Gudelj
    Centrocampista    6
  7. Batista Mendy
    Centrocampista    19
  8. Alfonso González
    Centrocampista    17
  9. Ruben Vargas
    Delantero    11
  10. Lucien Agoumé
    Delantero    18
  11. Isaac Romero
    Delantero    7
13
3523
1661917
1118
7
1
23226
153514163
109
Elche

ELC

Entrenador:
Eder Sarabia3-5-2
  1. 1Matías Dituro
    Portero
  2. 23Victor Chust
    Defensa
  3. 22David Affengruber
    Defensa
  4. 6Pedro Bigas
    Defensa
  5. 15Álvaro Núñez
    Centrocampista
  6. 35Ali Houary
    Centrocampista
  7. 14Aleix Febas
    Centrocampista
  8. 16Martim Carvalho Neto
    Centrocampista
  9. 3Pedrosa
    Centrocampista
  10. 10Rafa Mir
    Delantero
  11. 9André Silva
    Delantero
Estadísticas
44.8%SevillaSEV
55.2%ELCElche
1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
1 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 5
6 Faltas recibidas 8
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
129 Pases correctos 164
21 Pases fallados 23
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

