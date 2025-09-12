Sevilla - Elche, las estadísticas del partido
Todos los datos de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
SEVEntrenador:
Matías Almeyda3-4-2-1
13
3523
1661917
1118
7
1
23226
153514163
109
ELCEntrenador:
Eder Sarabia3-5-2
Estadísticas
44.8%SEV
55.2%ELC
1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
1 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 5
6 Faltas recibidas 8
1 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
129 Pases correctos 164
21 Pases fallados 23
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
