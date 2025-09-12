Suscríbete a
Sevilla FC - Elche CF: Nervión quiere creer en el renovado Sevilla de Almeyda

Caras nuevas y examen de confianza al proyecto ante un sorprendente recién ascendido con Rafa Mir en plena racha anotadora

El cuadro sevillista busca encadenar dos victorias después de mucho tiempo, primera del curso en el Sánchez-Pizjuán y segunda en todo 2025 en su estadio

Almeyda aprueba la planificación del Sevilla: «Si no fuera así, no estaría sentado acá»

Matías Almeyda da instrucciones a sus hombres durante un entrenamiento
Matías Almeyda da instrucciones a sus hombres durante un entrenamiento
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

El Sevilla de Almeyda vuelve del parón con varias caras nuevas y el firme propósito de encadenar su segunda victoria en esta liga, primera en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los internacionales regresaron sanos y salvos, y ahora toca reafirmar en Nervión ante ... una hinchada expectante y ávida de noticias agradables las buenas sensaciones que el equipo ofreció en su última comparecencia en Girona (0-2) hace un par de semanas. No gana el Sevilla dos partidos seguidos desde la era de Quique Sánchez Flores. Almeyda huye de la ansiedad. Parece manejar la receta para sacar esta noche una sonrisa a los suyos. Quiere más intensidad en el grupo, presionar con todo arriba, pero también un Sevilla fulminante a la contra y que atosigue sin piedad al adversario con sus famosas 'persecuciones'. A falta de grandes fichajes y dispendios millonarios de otra época, el sugerente traje que el entrenador le va confeccionando al equipo se convierte en la gran esperanza del proyecto. El argentino, prácticamente, se erige también en el único portavoz legitimado por la afición, que sigue sin comprarle el mensaje a su presidente y a un consejo ultradebilitado por sus pifias. El sevillismo hoy animará con la fuerza de siempre, que es toda la que encierra en el pecho que porta el escudo. Nadie debería dudar de ello, jamás.

