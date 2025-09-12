Sevilla FC - Elche CF: Nervión quiere creer en el renovado Sevilla de Almeyda

El Sevilla de Almeyda vuelve del parón con varias caras nuevas y el firme propósito de encadenar su segunda victoria en esta liga, primera en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los internacionales regresaron sanos y salvos, y ahora toca reafirmar en Nervión ante ... una hinchada expectante y ávida de noticias agradables las buenas sensaciones que el equipo ofreció en su última comparecencia en Girona (0-2) hace un par de semanas. No gana el Sevilla dos partidos seguidos desde la era de Quique Sánchez Flores. Almeyda huye de la ansiedad. Parece manejar la receta para sacar esta noche una sonrisa a los suyos. Quiere más intensidad en el grupo, presionar con todo arriba, pero también un Sevilla fulminante a la contra y que atosigue sin piedad al adversario con sus famosas 'persecuciones'. A falta de grandes fichajes y dispendios millonarios de otra época, el sugerente traje que el entrenador le va confeccionando al equipo se convierte en la gran esperanza del proyecto. El argentino, prácticamente, se erige también en el único portavoz legitimado por la afición, que sigue sin comprarle el mensaje a su presidente y a un consejo ultradebilitado por sus pifias. El sevillismo hoy animará con la fuerza de siempre, que es toda la que encierra en el pecho que porta el escudo. Nadie debería dudar de ello, jamás.

Por todo, doblegar al Elche va más allá de embolsarse tres puntos en un curso que recién arranca. Se trata sobre todo de una cuestión de confianza, de fortalecer el pilar del entrenador y los cimientos de su equipo para que cambie el aire definitivamente, después de un par de temporadas de bochornos deportivos y atmósferas insoportables. Sobre el tapete, está por ver cómo Almeyda va encajando a los nuevos: Alexis Sánchez, Cardoso, Azpilicueta y Batista Mendy. Hay muchas dudas, múltiples variantes en la alineación sevillista de esta noche. Odysseas Vlachodimos oposita a arrebatarle la titularidad a un Nyland que hizo un partidazo en la última jornada en Montilivi y que se resiste a traspasarle los guantes al greco-alemán. En defensa, el abanico es amplio. El joven Castrín, quien ha respondido de manera notable a su entrenador en los primeros partidos, podría perder su sitio en el eje en favor de Cardoso o Azpilicueta. El navarro también es alternativa a Gabriel Suazo en el costado zurdo de la zaga, toda vez que el ex del Toulouse apenas ha podido completar un entrenamiento con el grupo tras jugar los dos partidos con Chile. Aterrizó ayer mismo.

«Alexis ha decidido venir cuando otros clubes le daban otras cosas; yo dejé de jugar a los 30 años, me fui al campo con las vacas y a los 35 regresé en mi mejor etapa de futbolista» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla

Otro de los fichajes, el pivote Batista Mendy, cuenta con opciones de ser de la partida en el centro del campo junto a Agoumé. Almeyda debe decidir si propiciar el debut del francés o mantener en esa posición a Gudelj. No se esperan cambios en la línea de tres cuartos, con Alfon, Rubén Vargas y el canterano Juanlu. El primero debutó marcando en Montilivi mientras que el suizo atraviesa un momento dulce, acumulando una racha de asistencias bastante llamativa. A las dos que hizo en Girona, hay que sumarles un par más con su selección, dejando nuevamente grandes impresiones. Ya sin Lukebakio en Nervión, Vargas se postula como el referente que se eche el equipo a las espaldas y el generador de peligro arriba. Matías Almeyda lo considera vital en su sistema y espera mucho de él. En punta, el técnico puede mantener a un Isaac Romero que se reencontró con el gol en Girona y que tendría ventaja de inicio sobre Alexis Sánchez.

Enfrente comparece un recién ascendido sorprendente por su fútbol y solidez. El Elche de Eder Sarabia ha comenzado su andadura en Primera de manera notable. Con una victoria y dos empates, se sitúan en la séptima posición de la tabla, con cinco puntos. El cuadro franjiverde exhibe un juego dominante desde la posesión y la asociación, pero también sobriedad defensiva, habiendo encajado sólo dos goles en lo que va de liga. Su triunfo por 2-0 ante el Levante y las igualadas contra el Atlético de Madrid y el Betis constatan que son un rival complicado de batir. Además, el choque de hoy tendrá un aliciente especial con el regreso al Sánchez-Pizjuán de los cedidos Rafa Mir y Adrià Pedrosa, quienes ahora abanderan el proyecto del pujante Elche de Sarabia. Rafa Mir, en particular, viene con ganas de demostrar cosas en Nervión. El punta ha tenido un gran comienzo de temporada, marcando dos goles en tres partidos y metiéndose a la hinchada ilicitana en el bolsillo. No hay cláusula del miedo que valga. Tanto el cartagenero como Pedrosa pueden jugar contra el Sevilla.

Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Batista Mendy; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon; e Isaac Romero. Elche CF Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Valera; Rodrigo Mendoza, Redondo, Febas; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Valera; Rodrigo Mendoza, Redondo, Febas; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. Árbitro Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ramón Sánchez-Pizjuán. Hora / TV 21.00 / DAZN.

No se esperan grandes variaciones en un once de Sarabia que funciona a la perfección y viene de sumar de tres. Como mucho, la llegada del barcelonista Iñaki Peña amenazaría la titularidad de Dituro en la portería. En la medular está la otra duda, pendiente del habilidoso Rodrigo Mendoza, otra de las amenazas para el Sevilla, y que ha llegado con el tiempo justo tras su debut con la sub 21. Martim Neto aguarda su turno si Sarabia decidiera dosificar al joven valor de Molina de Segura.