Almeyda: «Lo de terminar con esa ambición de querer ganarlo nos impulsa a seguir mejorando»

El argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, valoró el punto conseguido por su equipo este viernes ante el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-2). Su equipo se marchó al descanso con ventaja en el marcador gracias al gol de Isaac, pero André Silva y Rafa Mir le dieron la vuelta al partido. En el tramo final, Peque igualó la contienda.

«Me quedo con muchas cosas, positivas y otras que hay que seguir mejorando», comenzó comentando a los medios oficiales del club. «De estos momentos hay que salir de a poco. Si ganamos los tres puntos sería perfecto porque creo que lo hicimos bien, sobre todo el primer tiempo. Por momentos, el rival nos rompía en ese tipo de presión que habíamos practicado, pero en líneas generales, en el primer tiempo podríamos haber alcanzado un gol más. No crearon peligro. El segundo tiempo se abrió un poquito más. Hay una jugada desafortunada en ese primer gol que, si se termina la acción, se evita un contragolpe. Puede pasar. Sí me quedo con la actitud, la entrega. Hoy sentí al público de una manera que me emocionaba, más allá que sé que ellos lo están sufriendo también. Este es el camino. De acá para arriba, no podemos bajar. Lo de terminar con esa ambición de querer ganarlo es un acto que nos impulsa a seguir mejorando», analizó el azuleño.

Al equipo le falta equilibrio ya que ahora sí consigue generar ocasiones de gol aunque encaja mucho: «Muchas veces no te garantiza nada poner un defensor más. Hoy intentábamos tener un jugador libre y, en la jugada esa del primer gol, no encontramos el libre donde tenía que estar. También hay virtud de los rivales, pero en líneas generales creo que en el primer tiempo la defensa estuvo impecable; en parte del segundo, también. Había jugadores que jugaban por primera vez juntos, Tanguy volvía después de once meses... Sabía que podía contar con él; no 90 minutos, pero estaba marcando una presencia buena. Estaba haciendo un primer tiempo excelente. Lo importante es que pudimos alcanzar el empate. Nos gusta ganar, pero hay que verle el lado bueno».

Además, al ser preguntado por la bonita asistencia de Alexis Sánchez a Peque en la jugada del 2-2, Almeyda quiso poner en valor a los dos futbolistas por igual. «Todos los que entraron, entraron con muchas ganas. Yo que vengo de un tiempo con diferentes grupos, estoy viendo un grupo que se está uniendo, que está viviendo la realidad, que lucha, que habla, que quiere... El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me resultó igual», comentaba destacando posteriormente la actitud y la entrega de los suplentes hoy: «Hablo bastante con los futbolistas y saben que todos son importantes. Tienen que estar preparados para un minuto, diez, treinta o todo el campeonato. Así se arman los equipos, más en estas situaciones. Estamos esperándolos a todos y todos van a tener su posibilidad. Vamos a ir rotando, cambiando, hasta salir y hacernos fuertes como pretendemos».

