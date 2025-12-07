Suscríbete a
Valencia - Sevilla: Lo tiró todo por la borda en el descuento (1-1)

Los de Almeyda cuajaron un partido muy serio hasta el tiempo añadido en el que le regalaron el gol a Hugo Duro. Un tanto en propia puerta de Tárrega tras gran jugada del debutante Oso puso en ventaja a los de Nervión

Akor remata un balón en el Valencia - Sevilla
Akor remata un balón en el Valencia - Sevilla EFE
El Sevilla lo hizo todo para ganar el partido. Fue mejor que su rival en Mestalla. Encarriló el marcador en la segunda mitad con el gol en propia puerta de Tárrega tras la magnífica acción del joven Oso, espléndido en su ... debut en LaLiga con los nervionenses. Pero todo se fue por la borda en el tiempo de descuento por los errores de concentración de siempre, una lacra que devora peligrosamente al Sevilla de Almeyda. Con el botín de los tres puntos casi amarrado, la defensa se durmió en el marcaje a Ugrinic y permitió al suizo asistir a Hugo Duro para el definitivo 1-1. El jarro de agua fría fue de aúpa. Otro resultado más que no logran cerrar Almeyda y los suyos.

