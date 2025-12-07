Valencia - Sevilla: Lo tiró todo por la borda en el descuento (1-1)

El Sevilla lo hizo todo para ganar el partido. Fue mejor que su rival en Mestalla. Encarriló el marcador en la segunda mitad con el gol en propia puerta de Tárrega tras la magnífica acción del joven Oso, espléndido en su ... debut en LaLiga con los nervionenses. Pero todo se fue por la borda en el tiempo de descuento por los errores de concentración de siempre, una lacra que devora peligrosamente al Sevilla de Almeyda. Con el botín de los tres puntos casi amarrado, la defensa se durmió en el marcaje a Ugrinic y permitió al suizo asistir a Hugo Duro para el definitivo 1-1. El jarro de agua fría fue de aúpa. Otro resultado más que no logran cerrar Almeyda y los suyos.

Hasta ese momento, el Sevilla lo había hecho casi todo correcto, teniendo en cuenta el escenario de vicisitudes y la alarmante falta de calidad. El técnico volvió a la zaga de tres centrales y el equipo respondió, sin resentirse en demasía por la ristra de bajas con la que llegaba al duelo (hasta ocho ausencias entre lesiones y la sanción de Isaac). Pero la desconexión en el último suspiro salió carísima, dio al traste con todo el esfuerzo realizado. En la acción clave, hombres como Carmona y Alexis (el chileno no debía estar en esa zona achicando) pecaron de falta de contundencia y permitieron la asistencia de Ugrinic.

Toca abrocharse el cinturón para lo que viene. 4 puntos sumados de los últimos 21 posibles. La cita contra el Oviedo de dentro de una semana huele a plebiscito ineludible en el Ramón Sánchez-Pizjuán para el entrenador y el equipo. Al día siguiente, el 15, espera la trascendente junta de accionistas del club con el trasfondo de una venta imparable (e inquietante) al capital extranjero. El 2025 despedirá a los blanquirrojos con los dieciseisavos de Copa y la visita al peor dentista posible, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El empate sabe a muy poco. La puesta en escena de los nervionenses fue más que aseada, la de un equipo sólido atrás que, sin asumir demasiados riesgos en la construcción (tampoco tenía los mimbres), lograba llegar arriba con peligro y generar ocasiones. Bajo esa premisa elemental, aculó al Valencia en su área con balones largos a Akor y amparado en la movilidad de Peque desde los tres cuartos. El catalán, inesperado líder de este equipo, se perderá la importante cita ante el Oviedo por sanción. Vio la quinta amarilla en Mestalla de manera absurda, al intentar apremiar el señalamiento de una falta agarrando el balón con la mano. Cuadra Fernández lo puso en su sitio. «Pito yo» y dañina cartulina al canto para el menudo mediapunta.

En una primera mitad en la que el Sevilla ofreció más que su adversario, fue precisamente Peque el que pudo inaugurar el marcador con un espléndido cabezazo en escorzo que logró desviar Agirrezabala de manera felina. Los de Almeyda, bien protegidos atrás, se sentían con fe para soltarse al ataque. Ocurre que la efectividad de su delantero centro es limitadísima, amén de otras fallas que parecen irreparables. El mercado pide a gritos otro punta para el Sevilla. Contra el Valencia, Akor Adams volvió a enseñar todo su catálogo de carencias. Primero, mandó a las nubes un claro mano a mano ante Agirrezabala tras superar en la carrera a César Tárrega, e instantes después el ariete echó más peso si cabe sobre esa cruz que lo oprime partido tras partido, cayendo hasta en dos ocasiones prometedoras de su equipo en fuera de juego. Encarar la puerta contraria en 'off side' fue lo primero que hizo también el nigeriano en el arranque de la segunda mitad. Terrible la maca del ex del Montpellier.

El Sevilla desaprovechaba sus chances frente a un Valencia que apenas inquietó durante todo el primer acto. Sólo Danjuma, cuando jugaba hacia adentro, le daba algo de tajo a la tripleta de centrales sevillistas. Gudelj, una de las novedades de Almeyda, mantuvo a raya al poderoso extremo neerlandés. Con el 0-0 y la amarga sensación de ser mejor que tu rival pero no finalizar convenientemente las ocasiones, se marchó el cuadro hispalense al descanso. El miedo y el agarrotamiento sí se repartía equitativamente en ambos bandos.

Pero el Sevilla andaba en una marcha más. Almeyda lo sabía y no tocó nada en la reanudación. El premio tenía que aparecer por ese sendero. Agoumé avisó pronto con un disparo alto y acto seguido, en una contra fulminante de los sevillistas, Sow abrió para el joven Oso a la izquierda y el pase al área del canterano acabó introduciéndolo en su propia portería César Tárrega. 0-1. Todos a abrazar al chaval, que venía de hacer un partidazo en la Copa ante el Extremadura y que en Valencia se coronó en su debut en la élite de LaLiga. Partidazo del carrilero y de otros jóvenes como Castrín que solventaron con nota la papeleta de Mestalla.

Corberán intentó hacer reaccionar a los suyos poniendo en liza toda la pólvora que aguardaba en su banquillo. Los Ramazani, Lucas Beltrán, Diego López o Ugrinic, al campo a la desesperada. El Sevilla interpretó correctamente la siguiente fase que le tocó vivir en el choque, sin perder el equilibrio y la consistencia de la que hasta entonces había hecho alarde. Incluso pudo ampliar su renta en un par de llegadas más que no encontraron rematador. Sin embargo, el error letal y la desconexión de turno volvieron a aparecer en el tiempo añadido. Muy doloroso. La defensa se durmió ante la internada de Ugrinic por la izquierda y el servicio del helvético lo convirtió en el 1-1 Hugo Duro. Empate amargo del Sevilla. La temporada va a ser larga. El Sevilla no gana ni haciendo todo lo posible para ello.