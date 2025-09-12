Rafa Mir desata la ira del Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla se marchó con ventaja al descanso durante el partido que este viernes lo enfrentó al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero en la segunda mitad el cuadro visitante consiguió darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de dos exjugadores nervionenses. André Silva primero y Rafa Mir después pusieron a los de Eder Sarabia por delante y el delantero murciano enfadó a la afición local por lo que entendieron que fue una falta de respeto al haber anotado al equipo con el que todavía tiene contrato.

Rafa Mir anotó de falta directa en el minuto 70 de partido y no tuvo reparos en celebrar con euforia y rabia el que fue su tercer gol en cuatro partidos esta temporada. El punta recaló como cedido en el Elche durante este verano y tiene contrato con los nervionenses hasta junio de 2027 aunque el Elche cuenta con la opción de quedarse con el futbolista en propiedad una vez acabe el préstamo en el mes de junio.

La celebración de Rafa Mir ante su exequipo en el Sánchez-Pizjuán#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/Wf7G2a0lBC — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2025

La afición sevillista le recriminó a Rafa Mir que no respetar al club del que todavía percibe parte de su salario y algunos le recordaron la investigación de la que es objeto llamándolo «violador».