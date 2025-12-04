Suscríbete a
Almeyda: «Venimos de una derrota que nos ha dolido bastante y era importante reponerse»

El entrenador sevillista aclaró sus polémicas declaraciones sobre el lanzamiento de objetos en el derbi: «No estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia»

Alfon e Isaac le dan al Sevilla una ronda más de la Copa (1-2)

Extremadura - Sevilla, en directo

Matías Almeyda, durante el Extremadura - Sevilla
Matías Almeyda, durante el Extremadura - Sevilla
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El Sevilla consiguió certificar su presencia en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Matías Almeyda se impuso al CD Extremadura en el Francisco de la Hera (1-2) y espera próximo rival en ... este torneo. El entrenador sevillista valoró en sala de prensa el partido cuajado por sus jugadores.

