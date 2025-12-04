Almeyda: «Venimos de una derrota que nos ha dolido bastante y era importante reponerse»

El Sevilla consiguió certificar su presencia en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Matías Almeyda se impuso al CD Extremadura en el Francisco de la Hera (1-2) y espera próximo rival en ... este torneo. El entrenador sevillista valoró en sala de prensa el partido cuajado por sus jugadores.

«En el primer tiempo marcamos la diferencia. No fue una sorpresa cómo juegan ellos porque lo veníamos viendo. Y era muy importante ganar. Veníamos de una derrota dolorosa y esta clase de partido son finales. Viene muy bien el triunfo para seguir adelante», comenzó diciendo antes de alabar a los más de 4.000 sevillistas desplazados a Almendralejo señalando que «ese gusto no se dan en todos los equipos».

«Confío en los futbolistas y en el trabajo. Es normal que te conviertan. Cuando pasa eso, hay que estar más tranquilos, manejar el tiempo y el ritmo. Puede pasar porque es fútbol. Íbamos ganando. No me transmite inseguridad desde ese lugar. Se repusieron rápido. Lo importante era ganar, muy importante. Venimos de una derrota que nos ha dolido bastante. Era importante reponerse», indicó.

«Yo estoy igual, de la misma manera. Ni muy arriba ni muy abajo. Encontramos triunfo, lo que veníamos buscando, y ahora hay que pensar en el torneo, donde tenemos que volver a la senda de sumar puntos. No me modifican los resultados. No escucho, no leo, estoy libre de pensamiento. Me equivoco y trato de corregirme. Si el entrenador no mantiene la tranquilidad, hay un problema. Hay que estar consciente del momento y las situaciones para darle la vuelta a lo que hace dos años viene costando tanto», prosiguió el preparador sevillista.

Además, fue cuestionado por sus polémicas palabras en la rueda de prensa previa al partido cuando se refirió al lanzamiento de objetos al campo durante el derbi: «Dije que eso no se hace. Dije que yo me había equivocado. No estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. No saco mi foco de mi trabajo. Eso no lo puedo manejar. No estoy de acuerdo con nada de la violencia. Puse de ejemplo algo no se hace cuando yo jugué al fútbol».

Por último, sobre Juanlu, Almeyda señaló que «sintió algo en el aductor». «Ojala que no sea nada, veremos. No sé si llega a Valencia», concluyó.