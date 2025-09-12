Sevilla - Elche, las notas del partido: Almeyda suma a los fichajes y recupera a Nianzou y Marcao

El Sevilla se enfrentó este viernes al Elche en el duelo que abrió la jornada cuarta de LaLiga EA Sports. Analizamos las actuaciones individuales de los pupilos de Matías Almeyda. ... ASÍ JUGARON NYLAND SUSPENSO Mal colocada la barrera en el gol de Rafa Mir y mal en la estirada. Que siga jugando hace que conseguir puntuar para el Sevilla sea una Odysseas. JUANLU APROBADO Fue un dolor de cabeza para su excompañero Pedrosa apareciendo una y otra vez cerca del área rival en la primera mitad. Peor en la segunda. NIANZOU BIEN Sorprendentemente no se lesionó. Sorprendentemente jugó un buen partido. Sorprendentemente no fue expulsado. Para sorpresa de nadie, Almeyda lo cambió justo después. MARCAO APROBADO Con la lupa puesta sobre él fue capaz de sacudirse la presión y salió arriba a morder a la hora de robar. Fruto de ello llegó el gol de Isaac. AZPILICUETA SUSPENSO Mostró caracter y ganas de agradar. Se empleó a fondo, pero no siempre con acierto. Estuvo algo blando en el gol de André Silva y no muy fino tras el descanso. MENDY BIEN Dejó buen sabor de boca el centrocampista en su debut con el equipo. Partícipe en la jugada del gol de Isaac y rápido a la hora de robar y cortar. AGOUMÉ BIEN Se cargó pronto con una tarjeta, pero no se atenazó y siguió mostrándose como uno de los futbolistas más interesantes del actual Sevilla. GUDELJ APROBADO Partido sin sobresaltos para el capitán sevillista cada día más discutido en los onces sevillistas. Formó parte del primer grupo de futbolistas sustituidos. ALFON APROBADO Actuó como carrilero por la banda zurda ante la defensa de tres centrales planteada por Almeyda. Llegó arriba con acierto y criterio y se asoció bien con Vargas. VARGAS BIEN Una asistencia más y una nueva demostración de que es la clara referencia ofensiva del Sevilla actual. Menos mal que no se fue en verano y qué pena que se fue lesionado. ISAAC NOTABLE Comenzó el partido generando runrrún en la grada por sus errores, pero se ganó la redención con un golazo. Van dos consecutivos que pudieron ser más, porque le anularon hasta tres goles más. ALEXIS SÁNCHEZ BIEN Salió sin bastón. Muy participativo y asistente. SUAZO APROBADO Pagó caro el largo viaje. CASTRÍN APROBADO Más minutos para seguir ganando confianza y mostrando carácter. PEQUE BIEN Su gran remate evitó la derrota y le puede venir de perlas para ganar confianza. JANUZAJ SUSPENSO No entró al partido en ningún momento. ALMEYDA APROBADO Su equipo muerde en la presión y genera arriba aunque sigue dejando dudas atrás y mostrando fragilidad mental.

