Sevilla - Elche, las notas del partido: Almeyda suma a los fichajes y recupera a Nianzou y Marcao

El Sevilla se enfrentó este viernes al Elche en el duelo que abrió la jornada cuarta de LaLiga EA Sports. Analizamos las actuaciones individuales de los pupilos de Matías Almeyda. ...
ASÍ JUGARON
NYLAND
SUSPENSO
Mal colocada la barrera en el gol de Rafa Mir y mal en la estirada. Que siga jugando hace que conseguir puntuar para el Sevilla sea una Odysseas.
JUANLU
APROBADO
Fue un dolor de cabeza para su excompañero Pedrosa apareciendo una y otra vez cerca del área rival en la primera mitad. Peor en la segunda.
NIANZOU
BIEN
Sorprendentemente no se lesionó. Sorprendentemente jugó un buen partido. Sorprendentemente no fue expulsado. Para sorpresa de nadie, Almeyda lo cambió justo después.
MARCAO
APROBADO
Con la lupa puesta sobre él fue capaz de sacudirse la presión y salió arriba a morder a la hora de robar. Fruto de ello llegó el gol de Isaac.
AZPILICUETA
SUSPENSO
Mostró caracter y ganas de agradar. Se empleó a fondo, pero no siempre con acierto. Estuvo algo blando en el gol de André Silva y no muy fino tras el descanso.
MENDY
BIEN
Dejó buen sabor de boca el centrocampista en su debut con el equipo. Partícipe en la jugada del gol de Isaac y rápido a la hora de robar y cortar.
AGOUMÉ
BIEN
Se cargó pronto con una tarjeta, pero no se atenazó y siguió mostrándose como uno de los futbolistas más interesantes del actual Sevilla.
GUDELJ
APROBADO
Partido sin sobresaltos para el capitán sevillista cada día más discutido en los onces sevillistas. Formó parte del primer grupo de futbolistas sustituidos.
ALFON
APROBADO
Actuó como carrilero por la banda zurda ante la defensa de tres centrales planteada por Almeyda. Llegó arriba con acierto y criterio y se asoció bien con Vargas.
VARGAS
BIEN
Una asistencia más y una nueva demostración de que es la clara referencia ofensiva del Sevilla actual. Menos mal que no se fue en verano y qué pena que se fue lesionado.
ISAAC
NOTABLE
Comenzó el partido generando runrrún en la grada por sus errores, pero se ganó la redención con un golazo. Van dos consecutivos que pudieron ser más, porque le anularon hasta tres goles más.
ALEXIS SÁNCHEZ
BIEN
Salió sin bastón. Muy participativo y asistente.
SUAZO
APROBADO
Pagó caro el largo viaje.
CASTRÍN
APROBADO
Más minutos para seguir ganando confianza y mostrando carácter.
PEQUE
BIEN
Su gran remate evitó la derrota y le puede venir de perlas para ganar confianza.
JANUZAJ
SUSPENSO
No entró al partido en ningún momento.
ALMEYDA
APROBADO
Su equipo muerde en la presión y genera arriba aunque sigue dejando dudas atrás y mostrando fragilidad mental.
