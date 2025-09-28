Vlachodimos sostiene y Akor Adams culmina el asalto a Vallecas (0-1)

Un ejercicio de resistencia y un golazo de Akor Adams. Esos fueron los argumentos del Sevilla de Matías Almeyda para sumar la tercera victoria seguida lejos de Nervión y auparse a la zona alta de la tabla. Un excepcional Vlachodimos, con hasta cuatro ... paradas de mérito y transmitiendo seguridad en todas las acciones, sostuvo al equipo sevillista, que se llevó los tres puntos con su único remate a puerta. Un contragolpe perfectamente ejecutado que inició el propio Akor Adams con una dejada, que lanzó Alexis hacia Carmona y que terminó con el nigeriano fusilando a Batalla y metiendo tres puntos más en el bolsillo sevillista.

No será un partido para ver repetido en demasiadas ocasiones. Le faltó más fútbol al conjunto sevillista, que sí derrochó energías dentro de esa intensidad que solicita Almeyda a todos sus jugadores. Y cuando las fuerzas fallaban o aparecieron los errores individuales emergió la figura de Vlachodimos. Tres despejes en el arranque del segundo tiempo y una última parada a Camello en la prolongación pusieron el muro sobre la portería sevillista. Un duelo que confirma que este Sevilla lo deja todo sobre el césped y que con eso le está valiendo para ganar fuera de casa lo que pierde en la suya. Una victoria que redime a Almeyda y que hará encarar el duelo ante el Barcelona con otra cara. La de la felicidad, la que otorgan los triunfos y que este domingo relucirá en el rostro de los sevillistas.

El duelo comenzó vibrante, con una llegada al área para cada equipo y buenas acciones defensivas. Si Carmona en el primer minuto se cruzó por dos veces ante De Frutos, apenas uno después sería Óscar Valentín quien evitase el gol de Isaac, que había aprovechado un error de Isi para revolverse y rematar con la zurda dentro del área. Pero ese frenesí inicial fue un espejismo. La fuerte presión del Sevilla sobre la salida de pelota del Rayo Vallecano dificultaba ese juego directo que tanto le gusta a los de Íñigo Pérez. Desde Isaac pasando por Vargas y Alexis a los dos medios de físico sevillistas, los de Almeyda impedían que el Rayo jugase con fluidez, aunque luego también a los sevillistas les costaba generar juego ofensivo.

Sólo se animaría el primer acto en la recta final y por parte rayista. Primero lo intentó Álvaro García, al aprovechar una desconexión de Mendy en área propia, pero el remate del utrerano le llegó fácil para Vlachodimos. El segundo intento sería de Lejeune, al rematar de cabeza un centro de Ratiu, de nuevo facilitado por una pérdida del centrocampista francés. La más clara llegó en la prolongación y tras un saque de esquina. Isi la puso en juego, Lejeune la tocó como pudo dentro del área y Óscar Valentín remató con todo. Sólo la oposición de Marcao, que se lanzó al suelo, impidió que la pelota entrase en la portería sevillista.

Ese arreón del Rayo continuaría en el arranque del segundo acto y ya con Vlachodimos como gran protagonista. Hasta en tres ocasiones debió intervenir el portero grecoalemán para impedir que los locales adquirieran ventaja en el marcador. La primera parada del meta sevillista fue a Alemao, que de espaldas remató con fuerza e intención, pero Vlachodimos pudo despejar a saque de esquina. Apenas un minuto más tarde llegaría una doble parada del portero. Primero fue Ratiu, quien pegó un latigazo desde 30 metros, que despejó como pudo Vlachodimos, quien, además, se rehízo con celeridad para desviar de nuevo el segundo intento de Pathé Ciss. Una doble parada que dejaba al Sevilla vivo, pero necesitando una reacción.

Ficha técnica Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín (Becerra, 92), Pedro Díaz (Unai López, 68); Álvaro García, Isi (Trejo, 78), De Frutos (Fran Pérez, 68); Alemao (Camello, 78).

Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín (Becerra, 92), Pedro Díaz (Unai López, 68); Álvaro García, Isi (Trejo, 78), De Frutos (Fran Pérez, 68); Alemao (Camello, 78). Sevilla FC Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Cardoso (Ramón Martínez, 77), Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé (Sow, 77); Vargas (Januzaj, 69), Alexis (Peque, 93) e Isaac Romero (Akor Adams, 69).

Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Cardoso (Ramón Martínez, 77), Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé (Sow, 77); Vargas (Januzaj, 69), Alexis (Peque, 93) e Isaac Romero (Akor Adams, 69). Goles

Árbitro Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Expulsó a Camello (98). Amonestó a Lejeune, Carmona, Camello y Peque.

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Expulsó a Camello (98). Amonestó a Lejeune, Carmona, Camello y Peque. Incidencias: Partido disputado en el estadio de Vallecas ante xx espectadores.

El carrusel de cambios ordenado por ambos entrenadores sirvió para inyectar energía en dos equipos que se había desgastado en cada batalla. El dominio continuó siendo del Rayo, aunque las ocasiones aparecieron a cuentagotas. La más clara estuvo en la bota derecha de Isi tras una asistencia de Álvaro García -con Carmona tendido sobre el césped-, pero el remate del atacante se fue junto al poste izquierdo de Vlachodimos.

Del Sevilla en ataque apenas habían existido noticias en ataque. Tampoco le hizo mucha falta. Un rápido contragolpe en el 87' y el primer disparo sevillista a puerta del partido acabó en el tanto de la victoria. Carmona se plantó en el área y su pase hacia Akor Adams lo remató con un violento derechazo, que golpeó en el larguero antes de colarse en la portería de Batalla. El VAR le dio emoción pero el 0-1 subió al marcador. De ahí al final tocó seguir sufriendo. Sobre todo tras un centro de Ratiu que peinó Álvaro García en el primer palo y le llegó a Camello en boca de gol. El remate del delantero lo desvió Vlachodimos, cómo no. Un partido excepcional del meta grecoalemán para que el Sevilla sume tres puntos de oro y se olvide del traspié del martes. Una victoria que devuelve la sonrisa al sevillismo.