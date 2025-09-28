Suscríbete a
+Nervión

Vlachodimos sostiene y Akor Adams culmina el asalto a Vallecas (0-1)

Los de Almeyda suman el tercer triunfo seguido como visitantes para mirar a la zona alta de la tabla

Rayo - Sevilla (0-1): resumen, goles, resultado y reacciones

Akor Adams celebra su gol al Rayo
Akor Adams celebra su gol al Rayo EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un ejercicio de resistencia y un golazo de Akor Adams. Esos fueron los argumentos del Sevilla de Matías Almeyda para sumar la tercera victoria seguida lejos de Nervión y auparse a la zona alta de la tabla. Un excepcional Vlachodimos, con hasta cuatro ... paradas de mérito y transmitiendo seguridad en todas las acciones, sostuvo al equipo sevillista, que se llevó los tres puntos con su único remate a puerta. Un contragolpe perfectamente ejecutado que inició el propio Akor Adams con una dejada, que lanzó Alexis hacia Carmona y que terminó con el nigeriano fusilando a Batalla y metiendo tres puntos más en el bolsillo sevillista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app