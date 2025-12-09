Suscríbete a
+Nervión

Ya hay fecha para el Alavés - Sevilla de la Copa del Rey

Los dieciseisavos de final se celebrarán entre el 16 y 18 de diciembre

El Alavés, rival del Sevilla FC en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ya hay fecha para el Alavés - Sevilla de la Copa del Rey
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una ronda que ha emparejado al Sevilla FC con el Deportivo Alavés, dos equipos ... de Primera división que se verán las caras en Mendizorroza el próximo miércoles 17 de diciembre a las 21.00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app