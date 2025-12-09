Ya hay fecha para el Alavés - Sevilla de la Copa del Rey

Los días 16, 17 y 18 de diciembre y 6 de enero se disputarán los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una ronda que ha emparejado al Sevilla FC con el Deportivo Alavés, dos equipos ... de Primera división que se verán las caras en Mendizorroza el próximo miércoles 17 de diciembre a las 21.00 horas.

Así lo ha hecho oficial este martes la RFEF, que ha fijado el encuentro de los de Matías Almeyda el día más lógico si se tiene en cuenta su calendario, puesto que juega el domingo 14 ante el Oviedo y después visitará el Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el sábado 20. No ha tenido suerte el Sevilla FC. A los de Almeyda les ha tocado el único emparejamiento entre equipos de Primera división en esta ronda.

Como viene siendo habitual, esta eliminatoria se disputará a partido único enfrentando a equipos de cuatro categorías diferentes: 17 de Primera División, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación.

Como curiosidad, el Sevilla FC se ha convertido en el primer equipo en la historia de la Copa del Rey que disputa veinte eliminatorias a partido único consecutivas fuera de casa, superando así las diecinueve que acumuló el Getafe desde el año 2004 al 2024.