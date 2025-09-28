Suscríbete a
+Nervión
Rayo
Rayo
0
0
2ª parte
Sevilla
Sevilla

LaLiga EA Sports. Jornada 7 Domingo 28/09 14:00h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Campo de Fútbol de Vallecas. Canal Movistar LaLiga

Rayo - Sevilla, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división

Lejeune e Isaac disputan un balón en el Rayo-Sevilla
Lejeune e Isaac disputan un balón en el Rayo-Sevilla sevilla fc
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estadísticas del partido Rayo Vallecano - Sevilla FC correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división.

Rayo

RAY

Entrenador:
Iñigo Pérez4-4-2
  1. Augusto Batalla
    Portero    13
  2. Iván Balliu
    Defensa    20
  3. Lejeune
    Defensa    24
  4. Jozhua Vertrouwd
    Defensa    33
  5. Chavarría
    Defensa    3
  6. Andrei Ratiu
    Defensa    2
  7. Óscar V.
    Centrocampista    23
  8. Unai López
    Centrocampista    17
  9. Fran Pérez
    Centrocampista    21
  10. Isi Palazón
    Centrocampista    7
  11. Alexandre Zurawski
    Delantero    9
13
2024333
2231721
79
1
33223
1620612
24921
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda3-4-3
  1. 1Vlachodimos
    Portero
  2. 3César Azpilicueta
    Defensa
  3. 32Andrés López
    Defensa
  4. 23Marcão
    Defensa
  5. 16Juanlu Sánchez
    Centrocampista
  6. 20Djibril Sow
    Centrocampista
  7. 6Gudelj
    Centrocampista
  8. 12Gabriel Suazo
    Defensa
  9. 24Januzaj
    Centrocampista
  10. 9Akor Adams
    Delantero
  11. 21Chidera Ejuke
    Delantero
Estadísticas
64.3%RayoRAY
35.7%SEVSevilla
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app