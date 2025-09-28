Rayo - Sevilla, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división
Estadísticas del partido Rayo Vallecano - Sevilla FC correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división.
RAYEntrenador:
Iñigo Pérez4-4-2
13
2024333
2231721
79
1
33223
1620612
24921
SEVEntrenador:
Matías Almeyda3-4-3
Estadísticas
64.3%RAY
35.7%SEV
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra
