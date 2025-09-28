Rayo - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Cinco días después del tropiezo en Nervión contra el Villarreal, el Sevilla FC afronta un nuevo examen fuera de casa. Esta vez será en Madrid, ante el Rayo Vallecano, y en partido de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports. A domicilio, en un campo siempre complicado, los hombres de Almeyda tratarán de insistir en ese camino que les ha llevado a competir en todos los partidos aunque con resultados dispares. Del arbitraje de este choque se encargará Gil Manzano con González Fuertes en el VAR.

Para que no haya otro paso atrás en ese crecimiento que se pretende, bien haría el Sevilla en aumentar su consistencia defensiva. Un mandamiento este último que ha de cumplir a rajatabla en un estadio como Vallecas, donde el fútbol va de área a área, sin tregua y todo sucede muy rápido ante un rival que compite muy bien y tiene mucha calidad y velocidad de tres cuartos del campo en adelante. El Rayo de Íñigo Pérez pasa por las botas de Isi y el filo de Álvaro García y de Frutos.

Kike Salas, baja

Es un partido que exigirá la mejor versión del Sevilla, esa que se vio en Mendizorroza, tan aguerrida en los minutos finales como efectiva en las dos áreas. Hasta Madrid se ha desplazado el conjunto nervionense sin Nianzou, Kike Salas ni Alfon, todos lesionados. Tampoco está Jordán, que ya esta semana se ha incorporado a la dinámica de grupo. Tras la rotación masiva acometida en el once por Almeyda para medirse al Villarreal, se espera un once muy remodelado este domingo con la presencia de futbolistas como Mendy, Agoumé, Vargas o Isaac.

No estará solo el conjunto sevillista en Vallecas aunque no se hayan ofertado entradas para la grada visitante. El último precedente entre estos equipos en el estadio franjirrojo se saldó con empate a un gol. Ratiu adelantó a los locales y Lukebakio empató para los visitantes a nueve minutos de la conclusión.

